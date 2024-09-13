The YOHO Hub II示範單位｜749呎三房套梗廚 第6座獨有戶型(多圖有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」推出全新第6座應市，設有5個現樓連家具示範單位，實用面積介乎462至905方呎，涵蓋兩房及三房間隔。其中包括18樓F室，實用面積749方呎，包含一個26方呎的露台及18方呎的工作平台，屬三房一套(獨立廚房)間隔，此戶型為「The YOHO Hub II」第6座獨有，僅設有47伙。 第 6 座 18 樓 F 室 實用面積 749 方呎 「The YOHO Hub II」第6座18樓F室，為三房一套(獨立廚房)間隔，實用面積749方呎，包含一個26方呎的露台及18方呎的工作平台，層與層之間的高度為3米，間隔方正實用。單位以深色調為主軸，搭配不同深淺的木家具，整體氛圍型格具格調，設計師更特意配備不同類型的長方形和圓型的家具裝飾元素擺設作點綴，打造輕奢舒適的氛圍，營造高雅時尚且舒適愜意的生活空間。單位玄關位置設有儲物櫃，內附多格層板，方便住戶整理鞋履及收納家庭用品，更設陳列架供住戶擺放裝飾品及飾物。 單位獨立廚房設於另一側，廚房採用深灰色雲石為主調，廚櫃亦統一選用同色系的深木紋廚櫃拼象牙白亮飾面廚櫃，深淺不一，色澤互相交錯，為廚房提供足夠的收納空間。廚房兩側均設有工作檯面，更提供德國品牌Siemens的一系列頂級廚房家電組合，同時廚房電器全被整合到廚櫃中，感覺歸一之餘，倍添空間感。

客廳及飯廳均以深色色系為主調 客廳及飯廳均以深色色系為主調，間隔四正實用，空間感十足，方便擺放各式家具。飯廳以淺色簡約牆身營造低調舒適感，偌大的客廳連接戶外露台，採用落地玻璃折疊門設計迎納自然光線，配上高樓底設計，提升採光效果與空間感，窗外景色一覽無遺。客廳位置擺放長形灰色布藝梳化，襯以同色系的灰色布藝抱枕、棗紅色布藝抱枕及條紋抱枕，與杏色絨毛地氈色澤互相映襯。客廳中間位置放置灰白色雲石檯面木茶几，與一旁的圓形小茶几互相對應，茶几上擺放的藝術擺設、書籍等亦與靠窗位置的精緻盆栽，一同營造出溫馨舒適的空間。電視櫃上以精美花卉及深褐色擺設為裝飾，兩邊牆上分別掛上白色及黑白拼色的藝術掛畫點綴整個空間，為客廳位置增添不少藝術氣息。 飯廳採用灰色雲石四人餐桌，一邊配以淺灰色布藝二人梳化，另一邊則配以淺灰色拼啡色椅柄的餐椅，桌上擺放深色陶瓷餐具。飯廳一側亦設有雲石陳列櫃配上原木圓柱形展示架，擺放各式酒類、蠟燭及花卉。 將睡房 2 打造成獨立書房 設計師悉心將睡房2打造成獨立書房，以溫馨柔和的色調為主軸，牆身以柔和的暖橙色打造溫馨舒適的睡房空間，偌大的玻璃窗旁擺放長方形人造皮檯面書桌，配以淺啡色布藝椅子，可作文書工作之用。另一側擺放原木色收納櫃及展示層架，為住戶提供充裕的收納空間。 睡房1以珊瑚粉為主調，偌大的玻璃窗旁擺放單人床，配以珊瑚粉色拼淡黃色寢具。牆身同樣以柔和的暖橙色營造溫馨感。睡床旁邊放置原木色床頭櫃及淺杏色的圓型絨面椅子，可供主人整理日常妝容，床頭櫃打開更可作額外的收納空間，存放不同首飾。床頭櫃設有層架方便住戶擺放及掛上衣物。此外，浴室1以簡約的灰色調為設計，並備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全，置物空間充裕，設有洗手盆櫃及鏡櫃，供住戶放置洗滌用品。

主人睡房空間寬敞 設偌大玻璃窗 主人睡房貫徹房間主題以柔和色調為主題，空間寬敞，偌大的玻璃窗可同時將窗外風光及自然光線引入室內，加強睡房空間感，更可讓住戶盡享廣闊開揚景致。睡房靠窗位置擺放一張雙人床，配襯不同深淺的啡色格紋抱枕及毛毯，牆身掛上拼色藝術裝飾。雙人床旁放置深木色梳妝枱及淺灰色布藝梳妝椅，牆身一端以簡約時尚的金銅色金屬掛燈作點綴；地板以色調淡雅的淺色木紋地板鋪砌，與房間主題互相映襯。睡房另一端擺放高身人造皮衣櫃、展示櫃及連身鏡，同時提供充裕的收納空間。 主人睡房浴室設計同樣沉實型格，浴室地板及牆身以深淺灰色作對比，襯上灰白色的雲石紋理洗手盆檯面。浴室設有三件頭浴室配備，更配備Panasonic浴室寶，為住戶提供舒適乾爽的淋浴空間，更細心設計多個置物空間，包括洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃。 「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。 即睇元朗The YOHO Hub II最新資訊 (House730)