The YOHO Hub II示範單位｜905呎分層戶最大三房 梗廚設計 布局方正實用(多圖有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」推出全新第6座應市，設有5個現樓連家具示範單位，實用面積介乎462至905方呎，涵蓋兩房及三房間隔。其中18樓H室，實用面積905方呎，為第6座分層戶最大面積單位；包含一個35方呎露台及16方呎工作平台，屬三房一套連儲物房及工作間連洗手間間隔；此戶型第6座設有47伙，實用面積介乎901至905方呎。
第6座18樓H室 實用面積905方呎
「The YOHO Hub II」第6座18樓H室，實用面積905方呎，為第6座分層戶最大面積單位；包含一個35方呎露台及16方呎工作平台，屬三房一套連儲物房及工作間連洗手間間隔。層與層之間的高度為3米，單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色木家具，配備部分綠色和琥珀色系藝術唯美家品，整體氛圍溫馨具格調。
客飯廳整體以色調柔和的大地色系為主題，布局方正實用。地板以淺色複合木地板鋪砌，客飯廳玄關位置特意設計弧形隱藏式置物櫃，讓住戶放置鞋或雨傘，另一側同時放置大型原木置物架，增加收納空間，打造具獨特時尚格調的居住環境。客飯廳左側放置淺色六人長餐桌，桌上放置同色系的餐具以及藍白間條餐桌布，配備灰色絨布的餐桌椅，再以特大圓鏡作配襯，展現自然簡約風格。餐桌左側牆上亦掛上展示架，多座位的設計亦方便住戶日常邀請親朋好友聚餐。客飯廳右側位置放置米色不規則形狀的梳化，配以淺綠色長方形地氈，梳化亦襯上兩個不同花紋的抱枕，前方同樣放置不規則拼色茶几，客飯廳以不規則形狀為整體設計概念，融入多種元素，打造時尚精緻的魅力。牆身亦以立體格紋的設計點綴，增添時髦感。客廳另一端選用特大木展示櫃拼電視櫃，内含壁燈，更顯別緻空間感。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃折疊門設計廣納自然光線，大大提高客飯廳採光度之餘，亦延伸室內空間感。
單位採用時尚梗廚設計，間隔方正實用連工作平台，提供寬敞的烹調空間，住戶能夠輕鬆盡享入廚的樂趣。廚房選用一系列知名廚具德國品牌Siemens電器，包括抽油煙機、氣體煮食爐、蒸爐、焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃連冰箱，更同時被整合到廚櫃之中，節省空間之餘又顯整潔歸一。
⇊The YOHO Hub II示範單位｜第6座18樓H室⇊
睡房2設計為兒童房 切合家庭需要
設計師特意將睡房2設計為兒童房及睡房1設計為客房，以切合家庭的需要。兩間睡房設計基調連貫全屋顔色主軸，睡房2以活潑繽紛的綠色為基調，擺放配有衣櫥的單人淺綠色高架床，配以粉嫩的圍欄及長梯，床上擺放多個色彩繽紛的造型抱枕及玩偶，為兒童打造童趣滿分的空間。高架床下方設有兒童專屬的玩具收納空間，收納各種食物造型玩偶、兒童圖書等等，襯以雲朵造型綠色地氈、半圓形淺綠色茶几及矮凳，打造童趣滿分的小天地。
睡房1方正簡潔，間隔靈巧實用，創意自由度高。單人床同樣擺放靠窗位置，採光度十足，床上鋪上純白色床單配上粉色扭結抱枕及米色抱枕，以及乾燥玫瑰紅的扭結床尾布；床尾的牆上掛上兩種圓形創意配搭的掛牆式置物架。床邊擺放多用途書桌連鮮粉色桌椅，以及通透的玻璃吊櫃和層架，增加收納空間。另外，浴室1同樣備有淋浴間、洗手盆、鏡櫃及坐廁，滿足住戶日常所需。
主人房設計簡約亮麗，空間布置簇新，備有偌大玻璃窗吸納自然光線，盡享悠閑生活空間。整體房間運用大地色系為主調，地板同時連貫客廳設計，鋪砌複合木地板。雙人大床放在靠窗位置，床頭配備米色床頭軟墊靠枕，配上純白色床單以及深啡色格紋床尾布，床尾的牆身一端以灰粉色畫作點綴，凸顯潮流雅緻的氣氛。同時雙人床頭位置及底下選用鏤空設計並配備隱藏式暗燈，更顯空間感。大床的旁邊放置高貴的雲石梳妝臺，牆身設有原木色展示架，陳列各式小型擺設，及優雅花卉作襯托，強調現代簡約輕奢感。旁邊亦設有落地式衣櫃，提供足夠的儲物空間，配以玻璃拼金屬邊的櫃門，注入通透優雅的感覺。主人房浴室方正實用，運用灰色的基調，並鋪砌淺色雲石紋瓷磚地板及洗手盆臺面，備有浴缸、洗手盆、鏡櫃及坐廁，同時配備Panasonic浴室寶。
儲物房打造成時尚酒窖
踏入儲物房，時尚典雅的設計空間映入眼簾，天花配備射燈，提供充足的光線。房間採用鏡面牆身，大大擴大室內空間感之餘，打造型格知性格調。同時，儲物房設置數層淺原木色的圓拱形置物架，放置各式紅酒，打造空間實用感。工作間空間方正，内設有洗手間，配備坐廁、洗手台以及花灑，方便住戶彈性運用。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。