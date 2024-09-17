The YOHO Hub II示範單位｜905呎分層戶最大三房 梗廚設計 布局方正實用(多圖有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」推出全新第6座應市，設有5個現樓連家具示範單位，實用面積介乎462至905方呎，涵蓋兩房及三房間隔。其中18樓H室，實用面積905方呎，為第6座分層戶最大面積單位；包含一個35方呎露台及16方呎工作平台，屬三房一套連儲物房及工作間連洗手間間隔；此戶型第6座設有47伙，實用面積介乎901至905方呎。

第 6 座 18 樓 H 室 實用面積 905 方呎

「The YOHO Hub II」第6座18樓H室，實用面積905方呎，為第6座分層戶最大面積單位；包含一個35方呎露台及16方呎工作平台，屬三房一套連儲物房及工作間連洗手間間隔。層與層之間的高度為3米，單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色木家具，配備部分綠色和琥珀色系藝術唯美家品，整體氛圍溫馨具格調。

客飯廳整體以色調柔和的大地色系為主題，布局方正實用。地板以淺色複合木地板鋪砌，客飯廳玄關位置特意設計弧形隱藏式置物櫃，讓住戶放置鞋或雨傘，另一側同時放置大型原木置物架，增加收納空間，打造具獨特時尚格調的居住環境。客飯廳左側放置淺色六人長餐桌，桌上放置同色系的餐具以及藍白間條餐桌布，配備灰色絨布的餐桌椅，再以特大圓鏡作配襯，展現自然簡約風格。餐桌左側牆上亦掛上展示架，多座位的設計亦方便住戶日常邀請親朋好友聚餐。客飯廳右側位置放置米色不規則形狀的梳化，配以淺綠色長方形地氈，梳化亦襯上兩個不同花紋的抱枕，前方同樣放置不規則拼色茶几，客飯廳以不規則形狀為整體設計概念，融入多種元素，打造時尚精緻的魅力。牆身亦以立體格紋的設計點綴，增添時髦感。客廳另一端選用特大木展示櫃拼電視櫃，内含壁燈，更顯別緻空間感。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃折疊門設計廣納自然光線，大大提高客飯廳採光度之餘，亦延伸室內空間感。

單位採用時尚梗廚設計，間隔方正實用連工作平台，提供寬敞的烹調空間，住戶能夠輕鬆盡享入廚的樂趣。廚房選用一系列知名廚具德國品牌Siemens電器，包括抽油煙機、氣體煮食爐、蒸爐、焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃連冰箱，更同時被整合到廚櫃之中，節省空間之餘又顯整潔歸一。