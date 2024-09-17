The YOHO Hub II第6座推94伙 最平683.43萬 最快下周開賣｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」已屆現樓，今日(17日)加推4號價單，均位於第6座，涉及94伙，提供3種付款計劃，最高折扣達15.5%，單位折實售價由683.43萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元。
「The YOHO Hub II」新價單包括34伙兩房及60伙三房，實用面積介乎462至905方呎。價單定價由808.8萬至1,534.4萬元，呎價介乎15,394元至18,465元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由683.43萬至1,296.56萬元，折實呎價介乎13,008元至15,603元。以定價計，該批市值超過10億元。
該批入場單位為第6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實價683.43萬元，折實呎價14,793元。三房售價最低單位為第6座3樓B室，實用面積538方呎，折實價782.47萬元，折實呎價14,544元。
雷霆：減息周期開始 把握機會調整資產配置
新地副董事總經理雷霆形容該批單位為「黃金機會無敵價」，他認為減息周期即將開始，未來面對減息，不少人士將把握機會調整資產配置，投資客會買樓收租，租樓客為改善居住環境入市，項目租金表現理想，料能加強買家入市信心。
新地代理執行董事陳漢麟表示，新價單折實平均呎價與首張價單相同，可謂原價加推。項目將於明日(18日)對外開放現樓示範單位參觀，周五(20日)開始收票，並將視乎收飛情況有機會下星期推售。資料顯示，「The YOHO Hub II」今年4月首推188伙，折實平均呎價為14,338元。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。