The YOHO Hub II第6座推94伙 最平683.43萬 最快下周開賣｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」已屆現樓，今日(17日)加推4號價單，均位於第6座，涉及94伙，提供3種付款計劃，最高折扣達15.5%，單位折實售價由683.43萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元。

「The YOHO Hub II」新價單包括34伙兩房及60伙三房，實用面積介乎462至905方呎。價單定價由808.8萬至1,534.4萬元，呎價介乎15,394元至18,465元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由683.43萬至1,296.56萬元，折實呎價介乎13,008元至15,603元。以定價計，該批市值超過10億元。