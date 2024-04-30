The YOHO Hub II開價｜中原陳永傑：首批必一Q清枱 料內地客佔三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次「The YOHO Hub II」開價極吸引，較同區同系2021年第一期開價約有近三成折讓。元朗區累積大量換樓需求，根據中原樓市片區及2021年人口普查資料顯示，元朗區4人家庭比例達18.8%，全港排第二。「The YOHO Hub II」主打三房單位，正好切合元朗區內的換樓需求。元朗毗鄰關口，而且YOHO HUB屆現樓，屬內地客鍾情類別，料此項目內地買家佔三成。

元朗鐵路盤低價出擊，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」 今日 (30日)公布首張價單，涉及188 伙 ，扣除最高折扣15.5%後，折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元，折實平均呎價14,338元。

較同系樓齡 6 年 Grand YOHO 一手低逾 20%

他續指，撤辣後62天一手成交逾6,000宗，已是2023年全年一手登記的57%，兩個月已促成了上年半年的成交量，一手成交步伐放慢屬正常現象，即使4月份一手成交較上月少逾50%，但單月逾1,800一手成交仍屬正常偏高水平，當中鐵路盤更佔1,528宗，可見鐵路項目極受追捧，料「The YOHO Hub II」以吸引價開售，首批單位必定一Q清枱。

據代理資料顯示，該區同系樓齡約6年的「Grand YOHO」現時一手成交呎價約18,000元至20,000元，「The YOHO Hub II」首批折實均呎14,388元更低約20%至28%；「Grand YOHO」二手成交呎價約15,400元，「The YOHO Hub II」較其低約6.6%。