The YOHO Hub II開價｜首推188伙 折實均呎14338元 較2年前一期低開近三成

新界西鐵路盤現樓低開搶焦點！新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」今日(30日)公布首張價單，涉及188伙，提供3種付款計劃，最高折扣達15.5%，單位折實售價由682.92萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元，較2021年12月推出的第B期「The YOHO Hub」首張價單的19,889元低約28%。
「The YOHO Hub II」首張價單包括71伙兩房及117伙三房，實用面積介乎467至905方呎。價單定價由808.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎15,394元至18,396元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元。以定價計，該批市值超過20.7億元。
The YOHO Hub II開價｜雷霆：「隨行就市價」 兩房入場價682.92萬
新地代理總經理陳漢麟表示，「The YOHO Hub II」首張價單入場單位為第8座3樓D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價682.92萬元，折實呎價約14,624元。至於最低呎價單位為第8座3樓H室，三房間隔，實用面積905方呎，折實售價1,177.25萬元，折實呎價13,008元。
另外，三房最低售價單位為第8座3樓C室，實用面積537方呎，折實售價777.56萬元，折實呎價14,480元。
新地副董事總經理雷霆形容該批價單為「隨行就市價」，他稱集團素來以貼市價推盤，是次定價已考慮和上期位置及景觀有差別，相信該價格為買家所接受。他續指，撤辣效果持續，政府公布3月樓價指數有所上升，市場仍對減息有期望，中港均推動經濟發展，相信下半年樓價上升動力足。項目明日(5月1日)開放示範單位予公眾參觀，並於本周五(5月3日)正式開始收票。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。