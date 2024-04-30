The YOHO Hub II開價｜首推188伙 折實均呎14338元 較2年前一期低開近三成

「The YOHO Hub II」今日(30日)公布首張價單，涉及188伙，單位折實售價由682.92萬元起，折實呎價由13,008元起。

新界西鐵路盤現樓低開搶焦點！新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」今日(30日)公布首張價單，涉及188伙，提供3種付款計劃，最高折扣達15.5%，單位折實售價由682.92萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元，較2021年12月推出的第B期「The YOHO Hub」首張價單的19,889元低約28%。

「The YOHO Hub II」首張價單包括71伙兩房及117伙三房，實用面積介乎467至905方呎。價單定價由808.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎15,394元至18,396元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元。以定價計，該批市值超過20.7億元。