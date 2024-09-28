The YOHO Hub II開售｜中原陳永傑：料一Q清枱 大手客欲擲2400萬購2伙｜元朗新盤

The YOHO Hub II 吸引大批準買家到場等揀樓，A組時段買家出席情況已見踴躍，出現長人龍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後一手市場氣氛明顯升溫。「The YOHO Hub II」吸引大批準買家到場等揀樓，A組時段買家出席情況已見踴躍，出現長人龍。由於項目位於港鐵站上蓋，鄰近關口，盡享交通優勢，且屬現樓。今次第6座位置比之前推出的座數更為優越，論質素計價錢更加吸引，加上發展商品牌效應，因此受到用家及投資客的追捧，預計今輪銷情理想，料「一Q清枱」。

多盤齊發的新鴻基地產(016)，旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」今日(28日)發售全新第6座共120伙。該盤今早10時起開售，大約9時30分已有大批準買家到達V Walk排隊等候揀樓，現場大排長龍氣氛熱鬧。

陳永傑稱，減息效應加上內地救市，近日樓市氣氛明顯轉旺，發展商把握時機加速推盤，個新盤低價推售成市場焦點。今天一手市場有兩個分別位於跑馬地及元朗新盤進行首輪開賣，各有捧場客，出現長長排隊買樓人龍，場面熱鬧，預計單日一手成交量達200宗，創5月後成交最多的周末，預計全月成交可達600宗，超越上月全月510宗紀錄。

他稱，本公司客戶以用家佔多，佔約八成，投資客則佔約兩成，租金回報料達3.5厘；而本公司有大手買家斥資約2,400萬元購入2伙三房套大單位。

「The YOHO Hub II」收到逾4,300個購樓意向登記，今日發售單位包括50伙兩房及70伙三房，以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，單位折實售價由683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價介乎13,008元至16,424元，折實平均呎價14,623元。入場單位為第6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價683.43萬元，折實呎價14,793元。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。