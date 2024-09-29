The YOHO Hub II開售｜慈母「FULL PAY」1100萬買三房贈愛兒｜買家心聲

買家李太斥資1,100萬元購入1伙三房贈予兒子，更以「Full Pay」形式入市，令兒子不會有供樓負擔。被問及會擔心樓價回落，她直言「唔擔心」，即使日後減息樓價「會再平啲」，但因為「買嚟自住，點跌都好我哋係住唔會賣嘅，十年後先諗啦。」

鐵路盤備受買家追捧，新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」昨日(28日)開售全新第6座，涉及120伙，吸引大批準買家一早到達V Walk排隊等候揀樓，現場大排長龍，氣氛熱鬧。市場消息指，該盤即日售出112伙，當中三房單位率先售罄。

賴小姐擲 1300 萬買三房換樓

另一名買家賴小姐斥資約1,300萬元買入1伙三房作換樓，現時居住同區約500幾方呎單位太細，笑言「愈來愈多雜物」，故希望買入面積較大單位。她表示，自己入市主要考慮需求多於樓價、減息等因素，並認為項目今次價錢吸引，「區內之前呎價兩萬依家萬四，擔心過咗之後買唔返」，亦相信日後出售「唔覺得會好難」。

「The YOHO Hub II」收到逾4,300個購樓意向登記，昨日發售單位包括50伙兩房及70伙三房，以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，單位折實售價由683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價介乎13,008元至16,424元，折實平均呎價14,623元。入場單位為第6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價683.43萬元，折實呎價14,793元。