The YOHO Hub II開賣｜中原陳永傑：大手客欲斥2500萬買2伙 料首輪即日沽清

陳永傑指，今日The YOHO Hub II首輪中原客戶中，用家佔多，港人佔約70%，反映撤辣啟動換樓鏈。

新界鐵路新盤開賣，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」今日(11日)首輪推售210伙。早上10時起A組買家報到，據現場所見，出現長長的報到人龍，更一度伸延至樓下停車場，場面十分墟冚。

用家佔多港人佔約70% 反映撤辣啟動換樓鏈 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「The YOHO Hub II」屬撤辣後首個新界全新盤，成市場焦點，項目位處港鐵元朗站上蓋及鄰近關口，具交通優勢，且訂價有大折讓，又有現樓優勢，整個元朗YOHO系列踏入收成期，商場、商業配套完善，吸引用家及投資者，預計今日首批210伙可沽清。他指，今日中原客戶中，用家佔多，港人佔約70%，反映撤辣啟動換樓鏈。A組大手時段，中原有約10組客人打算買2伙，最大手買家欲斥資約2,500萬元購入2伙三房單位。

陳永傑稱，撤辣第三個月，5月份一手市場持續暢旺。近日利好消息增多 ，息口見頂、港股連升多日、北水湧港，套股換樓增加，利好樓市。料本月一手成交可達2,500宗，比上月逾1,800宗增加。 「The YOHO Hub II」首輪截收逾8,700票，超額認購逾40倍。該盤首輪發售單位涵蓋81伙兩房及129伙三房，扣除最高15.5%折扣後，單位折實售價由682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價介乎13,008元至16,214元，折實平均呎價14,550元。銷售當日將分為A、B兩組，A組買家須認購1伙實用面積600方呎或以上的單位，或2至4伙任何單位，該組有131伙供認購；而B組買家認購1至2伙。