The YOHO Hub II首日開放示範單位大排長龍 吸引5000人次到場參觀｜元朗新盤

新界西鐵路新盤低開出擊，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」昨日(4月30日)公布首張價單共188伙，提供最高15.5%折扣，單位折實售價由682.92萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元，較2021年12月推出的第B期「The YOHO Hub」首張價單的19,889元低約28%。

該盤今日(1日)開放現樓示範單位予公眾參觀，據悉，首日錄得約5,000參觀人次到場。據現場消息指，大約早上10時多已出現參觀人龍，場面熱鬧。

「The YOHO Hub II」首張價單包括71伙兩房及117伙三房，實用面積介乎467至905方呎。價單定價由808.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎15,394元至18,396元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元。入場單位為第8座3樓D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價682.92萬元，折實呎價約14,624元。