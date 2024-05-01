熱門搜尋:
總統戲院 姜濤生日 日圓匯率走勢 走塑 五一黃金周 母親節2024 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-05-01 21:30:13

The YOHO Hub II首日開放示範單位大排長龍 吸引5000人次到場參觀｜元朗新盤

分享：
The YOHO Hub II首日開放示範單位大排長龍 吸引5000人次到場參觀｜元朗新盤

「The YOHO Hub II」今日(1日)開放現樓示範單位予公眾參觀，首日錄得約5,000參觀人次到場。

新界西鐵路新盤低開出擊，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」昨日(430)公布首張價單共188伙，提供最高15.5%折扣，單位折實售價由682.92萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元，較202112月推出的第B期「The YOHO Hub」首張價單的19,889元低約28%

該盤今日(1)開放現樓示範單位予公眾參觀，據悉，首日錄得約5,000參觀人次到場。據現場消息指，大約早上10時多已出現參觀人龍，場面熱鬧。

The YOHO Hub II」首張價單包括71伙兩房及117伙三房，實用面積介乎467905方呎。價單定價由808.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎15,394元至18,396元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元。入場單位為第83D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價682.92萬元，折實呎價約14,624元。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

即睇元朗The YOHO Hub II最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受