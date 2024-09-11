The YOHO Hub II 最快下周開價 雷霆：供抵過租時代來臨

本月新盤戰場轉移至新界西！新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」推出全新第6座，最快下周開價及開放現樓示範單位；同系屯門「NOVO LAND」第3B期亦加推新價單，涉及78伙，並落實於周五起開售154伙，包括以價單出售124伙，另30伙以招標形式發售。

新地代理執行董事陳漢麟指，「The YOHO Hub II」第6座涉及469伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積338至1,035方呎。今座主打三房單位，佔234伙，兩房設187伙，一房涉47伙，另設1伙四房。該盤早前已推售第8座，沽出423伙，套現近40億元；目前有逾300伙完成交樓程序。

至於「NOVO LAND」第3B期原價加推78伙，維持最高折扣15%，折實價308.89萬至810.98萬元，有37伙低於400萬元；折實呎價11,688至12,866元，折實平均呎價12,354元。

新地副董事總經理雷霆稱，集團未來兩個月繼續「月月有樓賣」，包括正招標發售的北角「海璇」第2期，啟德「天璽．天」部署下月推售。他認為市場確認減息周期已開始，年內租金升勢凌厲，相信「供樓抵過租樓時代已來臨」，預計下季樓市會價量齊升。

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