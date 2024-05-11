The YOHO Hub II｜首輪210伙開賣不足7小時沽清 中原：11組客買2伙 最大手斥近2500萬

鐵路新盤獲市場追捧，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」今日(11日)首輪推售210伙，今早10時起開售，市場消息指，截至下午約4時多，全數單位已獲揀選；市場預計發展商短期內加推新一批單位應市。

「The YOHO Hub II」首輪截收逾8,700票，超額認購逾40倍。該盤首輪發售單位涵蓋81伙兩房及129伙三房，扣除最高15.5%折扣後，單位折實售價由682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價介乎13,008元至16,214元，折實平均呎價14,550元。銷售當日將分為A、B兩組，A組買家須認購1伙實用面積600方呎或以上的單位，或2至4伙任何單位，該組有131伙供認購；而B組買家認購1至2伙。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

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