TVB主持28歲生日前升呢做業主 擲「5球」買新盤一房自住｜多圖

以收逾3.8萬票成為本港歷來新盤「票王」的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，於本月12日首輪發售626個標準單位，即日全數售罄。TVB《娛樂新聞台》女主持賴彥妤(Vivienna)日前於社交網晒相貼文，宣布成功「上車」做業主，留言表示：「不是樓盤廣告，終於…成為樓奴了！三萬幾票中成為2%的幸運兒，8月最大的驚喜，感謝生日的運氣，以後要繼續努力工作，歡迎多啲搵我做嘢！」

將於周四(24日)踏入28歲的她，是2021年落選港姐，同年加入無綫電視，成為娛樂新聞台的外景主持。Vivienna是次斥資約500萬元購入「親海駅II」一房單位，並向傳媒開心分享她的首期來源。

Vivienna接受傳媒訪問表示，買樓當日一早與爸爸媽媽去到售樓處現場，有幾千人等候抽籤，「呢個被稱為『票王』嘅新盤有3萬幾張票，結果抽中成為2%嘅幸運兒。」她笑稱不知道是否就快生日，故特別有運氣得到呢份「生日禮物」。