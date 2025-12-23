UNI Residence夥中原推置業優惠 指定買家可獲總值10萬聖誕新年購物禮劵｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里新盤「UNI Residence」，推售以來市場反應熱烈。為配合項目銷售部署，同時回饋客戶及慶祝聖誕佳節，中原地產特別為「UNI Residence」買家提供專屬置業優惠。由即日起至2026年1月15日，經中原地產購入「UNI Residence」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值2萬元之聖誕新年購物禮劵，總值高達約1０萬元，優惠先到先得，送完即止。

根據永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，近日「UNI Residence」外牆開始拆除棚架，距離現樓登場時間正在倒數，瞬即成為區內焦點，吸引不少潛在買家踴躍查詢，參觀人次亦見暢旺。項目自開售以來，持續熱賣，現已累售125伙，套現6.63億元，成交呎價由13,993至21,698元，分層單位最高更創出呎價19,176元，反映市場對地點優越的中小型單位需求殷切，不少買家鍾情項目屬短期樓花，料將帶動銷情，因應市況不排除二月初有機會削減2至4%優惠。