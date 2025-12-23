UNI Residence夥中原推置業優惠 指定買家可獲總值10萬聖誕新年購物禮劵｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里新盤「UNI Residence」，推售以來市場反應熱烈。為配合項目銷售部署，同時回饋客戶及慶祝聖誕佳節，中原地產特別為「UNI Residence」買家提供專屬置業優惠。由即日起至2026年1月15日，經中原地產購入「UNI Residence」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值2萬元之聖誕新年購物禮劵，總值高達約1０萬元，優惠先到先得，送完即止。
根據永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，近日「UNI Residence」外牆開始拆除棚架，距離現樓登場時間正在倒數，瞬即成為區內焦點，吸引不少潛在買家踴躍查詢，參觀人次亦見暢旺。項目自開售以來，持續熱賣，現已累售125伙，套現6.63億元，成交呎價由13,993至21,698元，分層單位最高更創出呎價19,176元，反映市場對地點優越的中小型單位需求殷切，不少買家鍾情項目屬短期樓花，料將帶動銷情，因應市況不排除二月初有機會削減2至4%優惠。
中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，臨近年底，節日氣氛轉濃，樓市充斥正面訊息，美國聯儲局連環減息，降低買家供樓負擔，買家入市信心提升，釋放市場更多購買力，本月一手至今暫錄過千宗成交，本年至今一手成交暫錄逾1.9萬宗，料全年有望錄得約2萬宗，創6年新高。租金方面，2025年11月中原城市租金指數CRI最新報129.13點，首11個月累升近５%，展望短期租金維持高企，新界東受惠港府近年搶人才措施，吸引大批內地專才及內地生進駐，進一步推高區內租金，以沙田及大圍區為例，本年７月及８月份每月均錄近400宗租賃成交，屬近年新高，當中約４成為內地學生租賃個案，其中７月份大圍新晉屋苑曾錄一伙實用面積201方呎一房戶，以17,000元租出，實用平均呎租85元，創新界東呎租新高，沙田及大圍區9月至11月份亦連續3個月錄過百宗租賃成交，租賃交投持續活躍。
「UNI Residence」提供240伙，單位實用面積介乎286至636方呎，間隔涵蓋開放式至四房；當中僅設2伙頂層連天台特色戶及8伙平台特色戶。預料明年入伙後呎租可達約65元水平，租金回報可達約4.5厘，相信配合最新的聖誕新年置業優惠，更可掀起新一輪搶購熱潮。