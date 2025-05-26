UNI Residence夥利嘉閣推置業優惠 指定買家可獲贈1年租務管理服務總值12萬｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里7號新盤「UNI Residence」，鄰近顯徑站及大圍站，屬東鐵綫、屯馬綫交匯點，盡見雙鐵樞紐極速優勢。項目自公布以來，一直備受市場所關注，買家翹首以待。利嘉閣地產為配合項目的銷售部署，並回饋客戶的支持，特意為「UNI Residence」客戶推出全新置業優惠。由即日起至2025年6月15日，凡經利嘉閣地產購入「UNI Residence」開放式及一房單位，並於入伙後經由利嘉閣地產租出之首8名買家，最高可獲贈價值約15,000元之一年租務管理服務，優惠總值高達約12萬元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，「UNI Residence」是近年沙田區難得的優質精品住宅項目，不但位置優越，並坐擁雙鐵交匯優勢，約20分鐘直達大學圈，頂尖學府匯聚；周邊大型生活配套齊全，盡享多姿多彩的生活體驗，難怪不少投資者都趨之若鶩。利嘉閣地產十分重視「UNI Residence」的銷售工作，特別為「UNI Residence」買家呈獻置業優惠。

廖偉強指，港府近年積極吸納外來人才，其中推出逾2年的「高才通」計劃至今年2月已成功批出逾9.8萬個申請。人才及其家眷源源不絕來港，帶來龐大的剛性住屋需求，直接支持樓市。此外，政府已取得國家教育部同意，逐步放寬6間自資院校的內地學生限額至40%，以及批准有關院校向全國所有省市招生，預期內地來港就學的留學生將日益增加，物業的租務需求亦會大增，相信「UNI Residence」此類優質新盤項目，絕對會是投資者的熱門選擇，銷情將節節向上。買家宜趁優惠當前，把握絕佳的入市機遇。