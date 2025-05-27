UNI Residence料周六首輪銷售 夥中原推置業按揭優惠｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里7號新盤「UNI Residence」將加推3號價單及公布銷售安排，最快周六(31日)進行首輪銷售約110伙單位。中原地產及中原按揭特別為中原「UNI Residence」買家呈獻全新置業及按揭優惠。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，UNI Residence反應理想，客源多為沿東鐵分支家庭，為回應市場需求會再加推單位，並維持原價加推。同時亦會公布銷售安排，預計本周六進行首輪銷售，單位合共約110伙。
中原置業及按揭優惠
中原地產沙田及大圍營業董事藍浩然表示，中原地產決定為「UNI Residence」新界東買家呈獻置業大禮，由開售日起至2025年6月30日，若持有新界東現有租約，同時經中原地產購入「UNI Residence」一手單位之首10名買家，可獲贈一年「港鐵東鐵及屯馬綫全月通」2張(成人)，總值約12萬元，優惠先到先得，送完即止。市場展望下月美國有機會減息，供樓較租樓划算，相信更多租客選擇轉租為買。
中原按揭董事總經理王美鳳公布推出「UNI Residence」置業優惠按揭計劃，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠計劃，全期按息低至H+1.3%，封頂息率低至P-2% (P: 5.5%)；受惠於月內拆息明顯下跌。此計劃並提供現金回贈及Mortgage-Link高存息戶口，存息與按息一致，讓買家以高存息回報抵銷按息支出，有效進一步降低淨按息。此計劃之按揭成數高達9成，還款期長達30年。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，最近拆息大幅回落，減低供樓負擔，吸引用家「轉租為買」，亦吸引投資者買樓收租，激發購買力及入市氣氛，預料本月一手成交宗數可達2500宗，成交量增，樓價有支持，料本月樓價尋底的機會很大。息口回落加上即將步入暑假租賃旺季，租金持續有上升趨勢，物業市場正式進入供平過租時代，增加「轉租為買」的誘因。
「UNI Residence」為單幢式29層住宅大樓，提供合共240伙，實用面積介乎286至636方呎，單位間隔涵蓋開放式至四房，設有特色戶；項目預計關鍵日期為2026年9月30日。