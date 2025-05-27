UNI Residence料周六首輪銷售 夥中原推置業按揭優惠｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里7號新盤「UNI Residence」將加推3號價單及公布銷售安排，最快周六(31日)進行首輪銷售約110伙單位。中原地產及中原按揭特別為中原「UNI Residence」買家呈獻全新置業及按揭優惠。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，UNI Residence反應理想，客源多為沿東鐵分支家庭，為回應市場需求會再加推單位，並維持原價加推。同時亦會公布銷售安排，預計本周六進行首輪銷售，單位合共約110伙。