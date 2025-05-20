UNI Residence示範單位｜293呎一房 高樓底空間感足(多圖有片)｜大圍新盤

「UNI Residence」總計提供240伙住宅單位,實用面積由286至636方呎不等，戶型以一房單位為主,亦備有開放式、二房、三房及四房等多元化的選擇。

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍新盤「UNI Residence」周一(19日)率先公開示範單位予傳媒參觀，並於明日(20日)正式開放，同步開始收票，預計5月內展開首輪銷售。

無改動 18 樓 D 室

無改動示範單位18樓D室，實用面積293方呎，為一房間隔連22方呎露台及16方呎工作平台。層與層之間的高度達3.325米，空間感寬廣。大門旁位置配置裝飾櫃，方便住戶出門或回家後可以整理鞋履及放置小物件。

長方形客飯廳間隔方正，方便擺放傢俱；客飯廳連接的「三合一」環保露台，配置定位裝置增加通風，大大增加實用性，將戶外自然光線充分採納，令整體空間開闊明亮，更顯舒適寬敞；L型開放式廚房配備Siemens電磁爐及蒸焗爐，Rosieres抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等，以及Daikin空調機等；浴室設有鏡櫃及儲物櫃，亦配備優質品牌潔具，選料用心上乘。

配備韓國HYUNDAI視頻門鈴智能門鎖，結合視像和門鈴功能，具備7種開鎖方法，智能貓眼備有紅外夜視功能及4吋顯示屏日夜高清。住戶更可透過手機APP制定一次性密碼，遠程開鎖，讓家居變得更安全與便利。