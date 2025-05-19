UNI Residence示範單位｜394呎兩房戶 主人房設轉角玻璃窗增採光(多圖有片)｜大圍新盤

「UNI Residence」總計提供240伙住宅單位,實用面積由286至636方呎不等，戶型以一房單位為主,亦備有開放式、二房、三房及四房等多元化的選擇。

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍新盤「UNI Residence」周一(19日)率先公開示範單位予傳媒參觀，並於明日(20日)正式開放，同步開始收票，預計5月內展開首輪銷售。

無改動 18 樓 B 室

無改動示範單位18樓B室，實用面積394方呎，為兩房間隔連22方呎露台及16方呎工作平台。層與層之間的高度達3.325米，空間感寬廣。大門旁位置配置裝飾櫃，方便住戶出門或回家後可以整理鞋履及放置小物件。

客飯廳以長方形設計，預留大幅牆身方便擺放傢具；「三合一」環保露台空間廣闊，配置定位裝置增加通風，加上採用落地玻璃門，實用採光兼備，引自然光入室；主人睡房空間寛敞，設有轉角玻璃窗，增加採光度及觀景角度；開放式廚房配備優質國際品牌家電，包括Siemens電磁爐及蒸焗爐，Rosieres抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機，以及Daikin空調機等，一應俱全浴室設計用心，運色型格，設有鏡櫃及儲物櫃，亦配備優質品牌潔具，選料用心上乘。

配備韓國HYUNDAI視頻門鈴智能門鎖，結合視像和門鈴功能，具備7種開鎖方法，智能貓眼備有紅外夜視功能及4吋顯示屏日夜高清。住戶更可透過手機APP制定一次性密碼，遠程開鎖，讓家居變得更安全與便利。