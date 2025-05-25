UNI Residence計劃短期加推 預計於月內開售｜大圍新盤

鍾志霖指，項目傲據沙田顯和里的核心位置，坐擁東鐵綫及屯馬綫網絡，鄰近顯徑及大圍站，特別是「20分鐘大學圈」的地利優勢，定將吸引菁英，收租潛力看高一線。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，「UNI Residence」示範單位開放迄今反應熱烈，參觀人流不絕，更接獲很多客戶查詢頂層特色單位。為回應巿場需求，項目計劃短期積極考慮加推及快將公布銷售安排，並預計於月底前發售。

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里7號新盤「UNI Residence」迄今推出兩張價單合共74伙，示範單位已對外開放，並同步接受認購登記。

「UNI Residence」於上周三(21日)加推2號價單共24伙，包括6伙開放式、15伙一房及3伙兩房，實用面積介乎286至394方呎。扣除最高20%折扣後，單位折實售價由約410.8萬至687.6萬元，折實呎價介乎14,364元至17,453元，折實平均呎價約15,936元。入場單位為3樓H室，實用面積286方呎，開放式間隔，折實售價約410.8萬元，折實呎價14,364元。

「UNI Residence」為單幢式29層住宅大樓，提供合共240伙，實用面積介乎286至636方呎，單位間隔涵蓋開放式至四房，設有特色戶；項目預計關鍵日期為2026年9月30日。