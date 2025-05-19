UNI Residence開價｜首推50伙　折實均呎15481元　全數一房折實價5球有找｜大圍新盤

由永泰地產(369)及萬科香港合作發展的沙田大圍新盤「UNI Residence」周一(19日)公布首張價單，涉及50伙。選用120天現金付款計劃，連同所有折扣優惠，合共最高折扣20%，折實售價由410萬元起，折實呎價由13,882元起。折實平均呎價15,481元。
形容屬「菁英置業價」
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，「UNI Residence」是次以「菁英置業價」推出首張價單，單位實用面積介乎291至394方呎，涵蓋40伙一房及10伙兩房，當中一房折實售價全數低於500萬元以下。
「UNI Residence」首張價單定價由512.4萬至872.5萬，呎價介乎17,350元至22,145元，平均呎價19,349元。扣除最高20%後，單位折實售價由410萬至698萬元，折實呎價介乎13,882元至17,716元。
最低折實售價單位為3樓D室，實用面積293方呎，一房間隔；而最低折實呎價單位為3樓C室，實用面積297方呎，一房間隔。
示範單位明日開放 同步收票
萬科控股(香港)董事總經理周銘禧指出，項目設有兩個無改動示範單位，分別18樓D室，實用面積293方呎一房；以及18樓B室，實用面積394方呎兩房。其中一大亮點包括部分單位擁有層與層之間的高度達3.325米的垂直空間，單位配置國際級家電品牌。示範單位將於明日(20日)正式開放，同步開始收票，預計5月內展開首輪銷售。
「UNI Residence」為單幢式29層住宅大樓，提供合共240伙，實用面積介乎286至636方呎，單位間隔涵蓋開放式至四房，設有特色戶；項目預計關鍵日期為2026年9月30日。