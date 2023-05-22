University Hill 周三推售 料年底獲入伙紙

本月焦點大型新盤、新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期推售態度積極，最新落實周三展開第三輪銷售，涉及伙數多達240伙。新地副董事總經理雷霆表示，當中222伙以價單推售，其餘18伙會以招標發售。
雷霆指，University Hill系列不足1個月內，以價單發售單位四度沽清，銷情可謂「氣勢如虹」，有見向隅客仍眾多，故落實周三進行壓軸一輪銷售。
他透露，University Hill第2A及2B期料於今年第四季取得入伙紙，決定計劃保留餘下尚未推售的單位，於入伙後再作推售，涉及約300伙，佔整個發展項目1,871伙約16%，該批單位涵蓋開放式至三房間隔。
加價最多9% 今截票
新地代理總經理胡致遠稱，項目周三以價單發售的222伙，扣除最高15%折扣，折實價327.77萬至1,102.96萬元，折實呎價13,024至19,932元，折實平均呎價16,613元。入場單位為優景閣第1座1樓A10室開放式戶，面積221方呎，折實價327.77萬元，呎價14,831元。項目將於今日截票，明日進行抽籤。該盤日前修改價單，胡致遠補充，第1號至3號價單內小部分單位售價上調約1%至9%。
第2A期單日標售3伙特色戶
另外，項目第2A期昨日招標售出3伙特色單位，套現逾2,500萬元。單位間隔涵蓋一房至三房，成交價由約593.22萬至1,074.08萬元，呎價19,152元至21,185元。成交價及呎價最高同為漾景閣第1座1樓B3室三房戶，面積507方呎，連92方呎花園，成交價1,074.08萬元，呎價21,185元。
即睇大埔 白石角 University Hill 第2A期最新資訊