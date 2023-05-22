熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-05-22 04:29:52
日報

University Hill 周三推售 料年底獲入伙紙

分享：
UniversityHill 雷霆 胡致遠

University Hill系列不足1個月內，以價單發售單位四度沽清；圖左為雷霆，右為胡致遠。(鍾式明攝)

本月焦點大型新盤、新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期推售態度積極，最新落實周三展開第三輪銷售，涉及伙數多達240伙。新地副董事總經理雷霆表示，當中222伙以價單推售，其餘18伙會以招標發售。

雷霆指，University Hill系列不足1個月內，以價單發售單位四度沽清，銷情可謂「氣勢如虹」，有見向隅客仍眾多，故落實周三進行壓軸一輪銷售。

他透露，University Hill第2A及2B期料於今年第四季取得入伙紙，決定計劃保留餘下尚未推售的單位，於入伙後再作推售，涉及約300伙，佔整個發展項目1,871伙約16%，該批單位涵蓋開放式至三房間隔。

加價最多9% 今截票

新地代理總經理胡致遠稱，項目周三以價單發售的222伙，扣除最高15%折扣，折實價327.77萬至1,102.96萬元，折實呎價13,024至19,932元，折實平均呎價16,613元。入場單位為優景閣第1座1樓A10室開放式戶，面積221方呎，折實價327.77萬元，呎價14,831元。項目將於今日截票，明日進行抽籤。該盤日前修改價單，胡致遠補充，第1號至3號價單內小部分單位售價上調約1%至9%。

第2A期單日標售3伙特色戶

另外，項目第2A期昨日招標售出3伙特色單位，套現逾2,500萬元。單位間隔涵蓋一房至三房，成交價由約593.22萬至1,074.08萬元，呎價19,152元至21,185元。成交價及呎價最高同為漾景閣第1座1樓B3室三房戶，面積507方呎，連92方呎花園，成交價1,074.08萬元，呎價21,185元。

即睇大埔 白石角 University Hill 第2A期最新資訊

即睇大埔 白石角 University Hill 第2B期最新資訊

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受