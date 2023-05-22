University Hill 周三推售 料年底獲入伙紙

University Hill系列不足1個月內，以價單發售單位四度沽清；圖左為雷霆，右為胡致遠。(鍾式明攝)

本月焦點大型新盤、新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期推售態度積極，最新落實周三展開第三輪銷售，涉及伙數多達240伙。新地副董事總經理雷霆表示，當中222伙以價單推售，其餘18伙會以招標發售。

雷霆指，University Hill系列不足1個月內，以價單發售單位四度沽清，銷情可謂「氣勢如虹」，有見向隅客仍眾多，故落實周三進行壓軸一輪銷售。

他透露，University Hill第2A及2B期料於今年第四季取得入伙紙，決定計劃保留餘下尚未推售的單位，於入伙後再作推售，涉及約300伙，佔整個發展項目1,871伙約16%，該批單位涵蓋開放式至三房間隔。