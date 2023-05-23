University Hill 第三輪收票超額10倍

樓市繼續聚焦一手市場，連續4輪銷售均沽清價單發售單位的新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期，將於明日進行第三輪銷售240伙，當中222伙以價單推售，餘下18伙以招標發售。項目昨日截票，市傳收逾2,600個購樓意向登記，以價單發售單位計，超額逾10倍。
至於項目第2A期單日招標售出4伙特色單位，套現逾4,000萬元。標售單位涵蓋兩房至三房，成交價751.8萬至1,190.34萬元，呎價19,130至21,035元。成交價最高為漾景閣第1座1樓A5室，三房套間隔，面積601方呎，設330方呎花園，成交價1,190.34萬元，呎價19,806元。
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星凱．堤岸下周暫停現樓參觀
部分新盤公布新部署，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，今年2月宣布延遲交樓3個月、至今年6月底，中洲置業營銷策劃總監楊聰永昨表示，項目快將安排交樓，下周一起暫停現樓參觀。項目迄今累沽899伙，套現逾92億元，最新售出第3座28樓C室，實用面積945方呎，三房套連雙工作間設計，成交價2,261.6萬元，呎價23,932元。
瓏碧增「派位易」限時優惠
碧桂園香港旗下九龍城單幢新盤瓏碧推出全新「派位易」限時優惠，自周五至今年6月30日期間，買家簽署臨時買賣合約可獲額外0.5%的折扣優惠。若連同其他優惠，其中包括代繳印花稅優惠，涉及樓價約3.75%等，買家最高可享17.25%折扣優惠。瓏碧迄今累售60伙，共套現約5億元。