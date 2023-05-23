University Hill 第三輪收票超額10倍

樓市繼續聚焦一手市場，連續4輪銷售均沽清價單發售單位的新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期，將於明日進行第三輪銷售240伙，當中222伙以價單推售，餘下18伙以招標發售。項目昨日截票，市傳收逾2,600個購樓意向登記，以價單發售單位計，超額逾10倍。

至於項目第2A期單日招標售出4伙特色單位，套現逾4,000萬元。標售單位涵蓋兩房至三房，成交價751.8萬至1,190.34萬元，呎價19,130至21,035元。成交價最高為漾景閣第1座1樓A5室，三房套間隔，面積601方呎，設330方呎花園，成交價1,190.34萬元，呎價19,806元。

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