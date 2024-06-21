University Hill 開放現樓 管理費4.88元

梁楚穎(左)稱，屋苑會所Club Silicon採用獨特雙子式設計，連戶外綠化園林總面積逾17萬方呎。(林俊源攝)

鄰近香港中文大學及科學園的大埔白石角迎來新盤入伙，位於優景里63號、新鴻基地產(016)發展的「University Hill」昨首度開放現樓單位及住客會所予傳媒參觀。

新地工程管理部項目經理梁楚穎稱，項目連同「Silicon Hill」兩期合共提供1,871伙，目前有約四成已發售單位完成收樓程序；而項目管理費為每方呎4.88元。

會所雙子式設計 提供逾40項設施

發展商昨開放3個現樓單位，外望內園泳池、山景、球場景及遠眺吐露港海景。該盤設住客會所「Club Silicon」，採用獨特雙子式設計，連戶外綠化園林總面積逾17萬方呎，以Urban Resort為主題，分別名為「North Wing」及「South Wing」。會所劃分為7個主題區域，提供超過40項設施，包括長約50米的室外泳池、來回長逾400米緩跑徑、24小時健身室、兒童遊樂設施等。