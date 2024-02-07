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地產
2024-02-07 18:30:28

V Walk及V city斥逾680萬元推新春賀年活動 料人流及生意額增15%至20%

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V Walk及V city斥逾680萬元推新春賀年活動 料人流及生意額增15%至20%｜商場動態

孫雅茵(右)表示，V Walk及V city斥資逾680萬元推新春賀年活動。

新鴻基地產(016)旗下南昌站V Walk及屯門站V city積極把握農曆新年黃金消費檔期商機，斥資逾680萬元推新春賀年活動，新春期間以三大策略刺激消費和人流，包括捉緊新年長假期訪港旅客之消費機遇，又與新地旗下的廣州天匯廣場igc合作，共派逾200萬元旅客專享獎賞；響應政府「日夜都繽紛」主題活動，聯乘人氣吉祥物招財貓設大型賀年布置【招財貓型春祭】，加推多項日與夜應節活動慶新春兼情人節，以振興本地商場經濟；與商戶強強聯手，送出各式各樣心賞事成新春優惠，包括新年限定美妝套裝、賀年糕點及台灣進口蝴蝶蘭，大谷節日特色消費。

去年人流及營業額按年分別增12%20%

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，回顧2023，旅遊業復甦及闊別多年的大型企業活動回歸，V WalkV city不斷策劃嶄新、創意及香港特色活動，如V WalkV city萬聖狂歡夜、中秋賞燈遊園晚會、V Walk夜書市及傳統玩具主題跳彈床等，為顧客帶來多元化的購物玩樂體驗，全年人流及營業額按年分別增約12%20%

承接聖誕消費熱潮，且春節氣氛濃厚，一般人喜歡「新年換新衣」，場內服飾品牌又推出新春限時優惠及福袋刺激生意，預料帶動服裝及飾品商戶的銷售額較上季有約25%升幅；一般冬季為流感高峰期，大大喚起市民對健康生活的關注，適逢新春又是送上健康心意的好時機，賀年保健品禮盒銷情甚佳，健康食品及海味商戶的生意額較去年同期增長約30%40%；鑑於匯率因素，旅客喜愛來港購買金飾品作為新年禮物或自用，消費更見豪爽，珠寶首飾及金舖生意額按年升約25%30%；再者，很多市民趁新春佳節與家人及朋友聚首一堂，相約一起外出吃團年飯做節及辦年貨，整體中式食肆和售賣賀年食品商戶的營業額較去年同期分別升逾25%30%35%

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V Walk及V city斥逾680萬元推新春賀年活動 料人流及生意額增15%至20%｜商場動態 V Walk及V city斥逾680萬元推新春賀年活動 料人流及生意額增15%至20%｜商場動態 V Walk及V city斥逾680萬元推新春賀年活動 料人流及生意額增15%至20%｜商場動態

為提高旅客春節黃金周購物欲，V WalkV city策動連串旅客新年有禮活動，更貼心照顧旅客在港住宿需求，農曆新年假期間(2718)推出最高消費賞，推廣期內累積最高消費金額之The Point會員分別可獲贈TOWNPLACE WEST KOWLOON豪華海景雙人客房或攜程任我行電子禮品卡(旅客專享)，等於幫補大家旅費開支。此外，V city強勢加推開心購賞車票，大派共3,000張口岸車票，升級旅客購物交通一條龍服務，大力推動消費。

V Walk加推毛孩新春樂團圓活動

孫雅茵指，有見寵物市場日益旺盛，V Walk乘勢加推一連串日與夜毛孩新春樂團圓活動，吸引各區寵主到場玩樂兼消費，完成指定步驟即送寵物手繪揮春及新春飾品，更多精彩活動包括毛孩花式表演、毛孩過三關及人寵共融戶外餐飲體驗，各位寵主可攜毛孩到寵物友善餐廳嘆下午茶。

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孫雅茵認為，市民於大時大節普遍比較願意花錢，尤其新年要樣樣換新，有望 2月份春節期間人流及生意額分別按年增長約15%20%

V Walk及V city斥逾680萬元推新春賀年活動 料人流及生意額增15%至20%｜商場動態

V Walk及V city2023年全年人流及營業額按年分別增約12%及20%。

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