Wetland Seasons Bay 2期 沽3伙別墅 套現4072萬

市場購買力聚焦一手項目，部分更錄新高價成交。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第2期昨日以招標形式售出3伙別墅單位，合共套現近4,072.3萬元。成交金額最高為別墅RV2地下B單位，實用面積1,121方呎，連669方呎花園，成交價1,525.6萬元，呎價13,609元。

餘下成交包括別墅RV1地下B單位，實用面積1,121方呎，連665方呎花園，以1,519.96萬元沽出，呎價13,559元；別墅RV3 1樓C單位，實用面積757方呎，以1,026.735萬元售出，呎價13,563元。

恒基地產(012)大角咀利奧坊．曦岸日前連沽2伙平台特色戶，其中2座5樓K室，實用面積172方呎，連54方呎平台，以512萬元沽出，呎價29,767元，創項目平台特色戶呎價新高。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，利奧坊．曦岸至今累售442伙，佔可售單位461伙約96%，套現逾28億元。

緹山別墅5.08億沽 創九龍新高

豪宅市場亦有承接，嘉里建設(683)九龍塘緹山招標售出最後1伙別墅戶，為別墅1號，實用面積7,171方呎，屬五房五套房間隔，單位之花園、天台、平台及梯屋面積分別為5,014方呎、1,306方呎、691方呎及71方呎，以5.08億元連3個車位成交，創項目成交價新高及一手住宅銷售條例實施後九龍區一手洋房造價新高，呎價約70,841元。