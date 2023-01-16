Wetland Seasons Bay 3期 不打折推40伙 最平501萬

一手市況向好，發展商趁勢加推貨尾單位應市。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨加推第5號價單，涉40伙，實用面積介乎268至795方呎。有別於此前價單提供最高13.5%折扣，是次不提供折扣，單位售價由501.52萬至1,237.37萬元，呎價14,693至20,644元。入場單位為第6A座10樓C1室，實用面積268方呎，連149方呎天台，開放式間隔，定價510.52萬元，呎價18,713元。

今批涵蓋26伙連平台或天台特色單位及8伙別墅單位，佔5號價單總數達85%。該8伙別墅單位早前曾以招標形式發售，實用面積757至795方呎，現改作價單形式發售，亦屬該期數首度以價單形式推出的別墅單位。

此外，同系元朗Grand YOHO第2期將於周三開售10伙，涵蓋6伙兩房及4伙三房。扣除最高20%折扣，折實價916.4萬至1,163.6萬元，呎價16,853至21,918元。入場單位屬8座11樓E室，實用面積524方呎，兩房間隔，折實價916.4萬元，呎價17,489元。

