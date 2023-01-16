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地產
2023-01-16 04:29:50
日報

Wetland Seasons Bay 3期 不打折推40伙 最平501萬

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Wetland Seasons Bay 3期 不打折推40伙 最平501萬

Wetland Seasons Bay第3期昨加推第5號價單，涉40伙，實用面積介乎268至795方呎。(資料圖片)

一手市況向好，發展商趁勢加推貨尾單位應市。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨加推第5號價單，涉40伙，實用面積介乎268至795方呎。有別於此前價單提供最高13.5%折扣，是次不提供折扣，單位售價由501.52萬至1,237.37萬元，呎價14,693至20,644元。入場單位為第6A座10樓C1室，實用面積268方呎，連149方呎天台，開放式間隔，定價510.52萬元，呎價18,713元。

今批涵蓋26伙連平台或天台特色單位及8伙別墅單位，佔5號價單總數達85%。該8伙別墅單位早前曾以招標形式發售，實用面積757至795方呎，現改作價單形式發售，亦屬該期數首度以價單形式推出的別墅單位。

此外，同系元朗Grand YOHO第2期將於周三開售10伙，涵蓋6伙兩房及4伙三房。扣除最高20%折扣，折實價916.4萬至1,163.6萬元，呎價16,853至21,918元。入場單位屬8座11樓E室，實用面積524方呎，兩房間隔，折實價916.4萬元，呎價17,489元。
 

雷霆：屯門NOVO LAND擬農曆年後推出

新地副董事總經理雷霆早前透露，集團擬農曆新年後推售屯門NOVO LAND第2A及2B期；而大埔白石角University Hill部署於復活節假期推售。第二季將推出天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期，元朗Yoho Hub第C期、啟德承豐道26號及啟德協調道10號項目則計劃下半年推出。

澐璟兩日沽3伙 吸金2.33億

新盤市場近期頻錄大額成交，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區澐璟過去周末兩日連沽3伙，涉資逾2.33億元。當中第1座21樓A室四房，實用面積2,088方呎，成交價達1.025億元，呎價逾49,113元。另第1座19樓A室同為實用面積2,088方呎四房，以9,896萬元售出，呎價約47,395元。項目迄今累售34伙，套現約18億元。

屯門新盤洋房連錄成交

新界區洋房有追捧，嘉里建設(683)屯門滿名山以招標形式售出名庭洋房10號屋，實用面積2,877方呎，連2,469方呎花園及1,106方呎天台，四套房間隔，連3個車位，成交價8,631萬元，呎價3萬元，成交期738日。

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