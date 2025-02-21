WHITESAND COVE樓書出爐！設6座洋房及5座住宅樓 分層戶四房為主｜西貢豪宅

華懋集團旗下西貢白沙灣豪宅「WHITESAND COVE」今日(21日)正式上載售樓說明書，採低密度設計，僅提供40伙，包括6座洋房及5座低座住宅大樓。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自上月命名以來，已接獲逾800個查詢，現樓將於短期內開放預約參觀；並計劃最快3月初以招標形式推售。

洋房實用面積由2,195至3,162方呎，以三房三套及五房五套設計。包括5伙三房三套單位，實用面積2,196至2,304方呎，以及1伙五房五套單位，實用面積3,162方呎。所有洋房均設有私人電梯及專屬停車位，住戶可由停車場經私人電梯大堂直達洋房各層。