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地產
2025-02-21 12:47:05

WHITESAND COVE樓書出爐！設6座洋房及5座住宅樓 分層戶四房為主｜西貢豪宅

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WHITESAND COVE樓書出爐！設6座洋房及5座住宅樓 分層戶四房為主

封海倫(左一)表示，項目計劃最快3月初以招標形式推售。

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華懋集團旗下西貢白沙灣豪宅「WHITESAND COVE」今日(21)正式上載售樓說明書，採低密度設計，僅提供40伙，包括6座洋房及5座低座住宅大樓。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自上月命名以來，已接獲逾800個查詢，現樓將於短期內開放預約參觀；並計劃最快3月初以招標形式推售。

洋房實用面積由2,1953,162方呎，以三房三套及五房五套設計。包括5伙三房三套單位，實用面積2,1962,304方呎，以及1伙五房五套單位，實用面積3,162方呎。所有洋房均設有私人電梯及專屬停車位，住戶可由停車場經私人電梯大堂直達洋房各層。

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低座住宅則全為寬敞大戶開則，實用面積由8331,772方呎，間隔包括三房一套、四房兩套至四房四套。當中主打四房涉26伙，實用面積由1,0391,772方呎；三房一套提供8伙，實用面積833894方呎。第1座及第2座採一梯兩戶設計，第3座屬兩梯兩戶，第5座及第6座則為一梯一戶。

全盤面積最細為第623A室，實用面積833方呎，三房三套間隔；全盤面積最大則為洋房8，實用面積3,162方呎，五房五套，連92方呎平台、833方呎花園及695方呎天台。

項目已屆現樓，合共提供41個停車位，包括6個洋房專屬停車位。

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