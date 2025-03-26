WHITESAND COVE現樓曝光 1652方呎四房大戶 飽覽白沙灣景致｜西貢新盤

華懋集團旗下西貢白沙灣畔低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」，為過去15年白沙灣最臨海的全新項目，最新首度開放示範單位及會所參觀，並計劃率先以招標推出臨海四房大戶。
開放的經改動裝修連傢俬示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1,652方呎，屬四房連四套房的大戶間隔。尊貴的一層一戶，更設有專屬電梯連接大堂及車庫層，私隱度十足。
示範單位的設計主題為「Serene Retreat」，靈感源自眼前風光如畫的白沙灣及富有生命力的紅樹林自然生態區，設計師悉心將單位與周邊自然環境融和，連繫室內與外界醉人景致，為熱愛自然的家庭提供寧靜及溫暖的避風港。
寬敞的客飯廳接連50方呎「觀景大露台」，飽覽矜罕開揚多層次白沙灣景致，遠眺私人遊艇會風光。貫徹項目採用自然曲線的建築特色，客廳擺放特大的流綫型梳化及絲絨地毯，典雅與自然融和。飯廳設計同樣貴氣悠然，擺放8人大理石方桌，配以設計獨特及精緻的銀色吊燈，優雅不凡，吊燈名為「The Leaf」與戶外的大自然與紅樹林相呼應。
⇊直擊WHITESAND COVE第5座5樓A室⇊
單位所有房間均為套房設計，臨海主人套房和書房與客廳同向，呈現銀幕式的白沙灣及紅樹林自然景致。另外兩間套房同樣照顧大戶家庭所需，悉心刻劃各具獨特性的私人空間，分別以灰色綴以粉綠色及粉紅色為主色調，配置書桌及梳妝台，加上玻璃大窗將周圍的翠綠山巒映入室內，閒逸優雅。
廚房設有寬敞U型工作枱，備餐及收納空間充足；更配備國際著名品牌Miele一系列廚具，包括煮食爐、雪櫃、蒸焗爐，以及法國品牌酒櫃，展現真正大戶配置，一應俱全。
「CLUB NATURE」會所及園林融入自然元素
「WHITESAND COVE」的會所及園林同樣融入自然元素，高綠化設計為住戶呈獻綠色健康的生活，住戶更可享受以「Alfresco Lifestyle」設計的會所設施，與自然相會，讓精緻享受連結戶外體驗；充滿南法風情的法式園林氛圍貫穿項目，南法園林步道四季盎然。
另外，項目榮獲WELL中期認證及BEAM Plus暫定鉑金級認證等獎項，質素備受肯定。
「WHITESAND COVE」已屆現樓，提供40伙，包括6座洋房及5座低座住宅大樓，採低密度設計。單位實用面積由833至3,162方呎，戶型涵蓋三房至五房。項目提供41個停車位，包括6個洋房專屬停車位。
單位戶型分布：
洋房(6伙)
• 三房三套：2,195至2,304方呎(5伙)
• 五房五套：3,162方呎(1伙)
低座大樓(34伙)
• 三房一套：833至894方呎(8伙)
• 四房雙套至四房四套：1,039至1,772方呎(26伙)