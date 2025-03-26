WHITESAND COVE現樓曝光 1652方呎四房大戶 飽覽白沙灣景致｜西貢新盤

華懋集團旗下西貢白沙灣畔低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」，為過去15年白沙灣最臨海的全新項目，最新首度開放示範單位及會所參觀，並計劃率先以招標推出臨海四房大戶。

開放的經改動裝修連傢俬示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1,652方呎，屬四房連四套房的大戶間隔。尊貴的一層一戶，更設有專屬電梯連接大堂及車庫層，私隱度十足。

示範單位的設計主題為「Serene Retreat」，靈感源自眼前風光如畫的白沙灣及富有生命力的紅樹林自然生態區，設計師悉心將單位與周邊自然環境融和，連繫室內與外界醉人景致，為熱愛自然的家庭提供寧靜及溫暖的避風港。

寬敞的客飯廳接連50方呎「觀景大露台」，飽覽矜罕開揚多層次白沙灣景致，遠眺私人遊艇會風光。貫徹項目採用自然曲線的建築特色，客廳擺放特大的流綫型梳化及絲絨地毯，典雅與自然融和。飯廳設計同樣貴氣悠然，擺放8人大理石方桌，配以設計獨特及精緻的銀色吊燈，優雅不凡，吊燈名為「The Leaf」與戶外的大自然與紅樹林相呼應。