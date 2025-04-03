WHITESAND COVE舉辦藝術展 周五起公開預約參觀｜西貢新盤

封海倫(左一)、華懋集團銷售經理吳錫麟(左二)、胡靖怡(右一)及陳頌欣(右二)，帶領一眾嘉賓共同見證以抽象藝術呈現白沙灣與 「WHITESAND COVE」 之美的藝術盛會。

華懋集團旗下西貢白沙灣畔低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」今日(3日)舉辦「THE NATURE’S PALETTE」藝術展的開幕禮，主禮人華懋集團銷售總監封海倫、3812畫廊經理兼運營總監胡靖怡，以及藝術家陳頌欣等出席，帶領一眾貴賓率先感受以抽象藝術呈現自然與海岸生活之美的藝術盛會，同時探索白沙灣這片難得的臨海之境。

是次畫展以西貢白沙灣得天獨厚的臨海環境為靈感，著名藝術家陳頌欣運用獨有色彩交疊的藝術風格，精心創作一系列全新畫作，合共逾30幅作品展出於「WHITESAND COVE」現樓三個不同展區，分別為Whisper of Nature(自然低語)、Artful Living(藝術生活)及Eternal Bloom(永恆綻放)，各有故事，層層推進，創造自然與藝術生活的感官之旅。