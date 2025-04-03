WHITESAND COVE舉辦藝術展 周五起公開預約參觀｜西貢新盤

華懋集團旗下西貢白沙灣畔低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」今日(3日)舉辦「THE NATURE’S PALETTE」藝術展的開幕禮，主禮人華懋集團銷售總監封海倫、3812畫廊經理兼運營總監胡靖怡，以及藝術家陳頌欣等出席，帶領一眾貴賓率先感受以抽象藝術呈現自然與海岸生活之美的藝術盛會，同時探索白沙灣這片難得的臨海之境。
是次畫展以西貢白沙灣得天獨厚的臨海環境為靈感，著名藝術家陳頌欣運用獨有色彩交疊的藝術風格，精心創作一系列全新畫作，合共逾30幅作品展出於「WHITESAND COVE」現樓三個不同展區，分別為Whisper of Nature(自然低語)、Artful Living(藝術生活)及Eternal Bloom(永恆綻放)，各有故事，層層推進，創造自然與藝術生活的感官之旅。
華懋集團銷售總監封海倫致辭表示，西貢區環境得天獨厚，是不少人心目中的後花園。「WHITESAND COVE」不但前臨白沙灣海灣，更可以欣賞紅樹林自然生態區及遊艇會的多層次景致，實在是同區難得一遇。集團非常高興能夠與3812畫廊合作，邀請擅長以大自然為創作靈感的藝術家陳頌欣合作，以項目周圍如詩如畫的環境創作出多幅極具感染力的畫作，並將現樓搖身一變成為畫廊，將生活、藝術及自然生態完美融合。
封小姐稱，西貢白沙灣區內近年鮮有新供應，臨海項目更為矜貴罕有。「WHITESAND COVE」開展招標後短時間內即以6,238萬元售出洋房5號，呎價更高達2.84萬元，可見項目的地段及質素極具吸引力。今次在項目舉辦 「The Nature’s Palette」畫展，除了希望吸引熱愛藝術的來賓蒞臨鑑賞畫作的同時，亦可以一同感受擇居於此的悠然自在生活氛圍，以及匠心的建築設計及尊貴規劃。
由4月4日起公開預約參觀，展覽詳情：
「THE NATURE’S PALETTE」
日期：2025年4月4日至4月27日
地點：WHITESAND COVE（白沙灣西貢公路162號）
預約網址: https://bit.ly/3DV0Smw
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展覽展出藝術家陳頌欣超過30幅精美作品，探索人與自然的深層聯繫，並聚焦環境保育與永續發展。同時，展覽亦完美詮釋「WHITESAND COVE」卓越的海岸生活體驗，誠邀公眾預約參觀，親身體驗藝術與自然交融的非凡魅力。
「WHITESAND COVE」由6座洋房及5座低座住宅大樓組成，提供40伙，採低密度設計。單位實用面積由833至3,162方呎，戶型涵蓋三房至五房。項目提供41個停車位，包括6個洋房專屬停車位。