WHITESAND COVE辦藝術展特別活動 吸引逾百人參與｜西貢新盤

華懋集團旗下西貢白沙灣畔低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」自上星期舉辦「THE NATURE’S PALETTE」藝術展後，現樓參觀反應熱烈。項目今日(13日)舉行名為「Bespoke Art Program」的特別活動，精心邀請到藝術家陳頌欣，以及前蘇富比亞洲區現代藝術部主管、國家註冊拍賣師及藝文策略創辨人郭東杰與來賓分享藝術創作歷程及藝術品投資價值，吸引逾百賓客到場參與。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，為了讓更多賓客感受得天獨厚的臨海生活，精心邀請到藝術家陳頌欣，以及國家註冊拍賣師及藝文策略創辨人郭東杰，在「WHITESAND COVE」現樓舉辦兩場藝術分享會與來賓分享藝術創作歷程及藝術品投資價值。她指，集團一直致力發展優質項目，務求帶來高質素及舒適生活體驗，希望籍著今次跨界別活動與藝術界交流最新趨勢及投資價值，吸引高端及品味人士蒞臨參觀。
陳慕蘭補充，自本月4日藝術展開始迄今，已接待逾百組客人參觀，客人除了細味現樓藝術展之外，亦對項目獨特的臨海及低密度環境、以至單位質素均極具興趣，已有多組客戶積極查詢項目詳情。
「THE NATURE’S PALETTE」展覽詳情
日期：由即日起至2025年4月27日
地點：WHITESAND COVE（白沙灣西貢公路162號）
預約網址: https://bit.ly/3DV0Smw
展覽以西貢白沙灣得天獨厚的臨海環境為靈感，著名藝術家陳頌欣運用獨有色彩交疊的藝術風格，精心創作一系列全新畫作，合共逾30幅作品展出於『WHITESAND COVE』現樓三個不同展區，分別為Whisper of Nature(自然低語)、Artful Living(藝術生活)及Eternal Bloom(永恆綻放)，各有故事，層層推進，創造自然與藝術生活的感官之旅。
「WHITESAND COVE」傲據白沙灣臨海地段，前迎豐富多彩的海川盛景，難得一遇。項目合共提供40戶臨海洋房及寬敞華邸，由6座洋房及5座低座住宅大樓組成。洋房實用面積由2,195至3,162方呎，以三房三套及五房五套設計，所有洋房均設有私人電梯及專屬停車位，氣派及私隱度十足；住宅全為寬敞大戶開則，實用面積由833至1,772方呎，間隔包括三房一套、四房雙套至四房四套，極具空間感，適合追求臨海生活的大戶家庭。