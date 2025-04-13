WHITESAND COVE辦藝術展特別活動 吸引逾百人參與｜西貢新盤

華懋集團旗下西貢白沙灣畔低密度豪宅項目「WHITESAND COVE」自上星期舉辦「THE NATURE’S PALETTE」藝術展後，現樓參觀反應熱烈。項目今日(13日)舉行名為「Bespoke Art Program」的特別活動，精心邀請到藝術家陳頌欣，以及前蘇富比亞洲區現代藝術部主管、國家註冊拍賣師及藝文策略創辨人郭東杰與來賓分享藝術創作歷程及藝術品投資價值，吸引逾百賓客到場參與。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，為了讓更多賓客感受得天獨厚的臨海生活，精心邀請到藝術家陳頌欣，以及國家註冊拍賣師及藝文策略創辨人郭東杰，在「WHITESAND COVE」現樓舉辦兩場藝術分享會與來賓分享藝術創作歷程及藝術品投資價值。她指，集團一直致力發展優質項目，務求帶來高質素及舒適生活體驗，希望籍著今次跨界別活動與藝術界交流最新趨勢及投資價值，吸引高端及品味人士蒞臨參觀。