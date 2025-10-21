熱門搜尋:
地產
2025-10-21 16:05:00

woodis加推30伙首推一房戶 入場價658萬｜灣仔新盤

woodis加推30伙首推一房戶，入場價658萬元。

恒基地產(012)旗下灣仔活道新盤「woodis」，深受市場追捧，首輪推售75伙火速售罄。因應市場反應熱烈，項目今日(21)加推全新價單3號，合共30伙，並首度推出一房及連平台單位折實平均呎價25,667元。

全新價單共涉30伙，包括8伙一房戶，17伙兩房戶，3伙三房戶，1伙一房連平台及1伙兩房連平台戶，單位實用面積由244方呎至598方呎，價單定價由7161,933.2萬元 ，價單呎價由25,21032,328；折實售價則由658.721,778,54萬元，折實呎價由23,19329,741

折實售價最低單位為5B室，實用面積282方呎房間隔折實售價658.72萬元，折實呎價23,359元；折實呎價最低單位為10C室，實用面積377方呎房間隔折實售價874.36萬元，折實呎價23,193

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，預計日内上載全新銷售安排，並於本周六(25日)進行次輪銷售。

woodis」提供167伙，設有13伙一房至三房特色戶，當中平台特色戶佔7伙，實用面積244560方呎，連51916方呎平台；雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積介乎5401,016方呎，連51734方呎平台或天台。

即睇灣仔woodis最新資訊 (House730)

