woodis加推30伙首推一房戶 入場價658萬｜灣仔新盤

恒基地產(012)旗下灣仔活道新盤「woodis」，深受市場追捧，首輪推售75伙火速售罄。因應市場反應熱烈，項目今日(21日)加推全新價單3號，合共30伙，並首度推出一房及連平台單位，折實平均呎價25,667元。

全新價單共涉30伙，包括8伙一房戶，17伙兩房戶，3伙三房戶，1伙一房連平台及1伙兩房連平台戶，單位實用面積由244方呎至598方呎，價單定價由716萬至1,933.2萬元 ，價單呎價由25,210至32,328元；折實售價則由658.72萬至1,778,54萬元，折實呎價由23,193至29,741元。

折實售價最低單位為5樓B室，實用面積282方呎，一房間隔，折實售價658.72萬元，折實呎價23,359元；折實呎價最低單位為10樓C室，實用面積377方呎，兩房間隔，折實售價874.36萬元，折實呎價23,193元