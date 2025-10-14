woodis暫收逾1100票 夥中信國際推按揭優惠計劃｜灣仔新盤

韓家輝透露，入票人士中約65%來自港島 區，約20%來自九龍區，餘下來自新界區；而入票人士亦有非本地客人。

恒基地產(012)旗下灣仔活道新盤「woodis」迄今推出兩張價單共80伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目暫收超過1,100票，超額認購逾12倍，日內公布銷售安排，將於本周五(17日)截票，本周六首輪發售，有機會盡推全數80伙開售，設有大手買家安排，而特色戶最快下周推出招標發售。

另外，項目夥拍中信銀行(國際)推出「woodis買家尊享星級按揭優惠計劃」，中信銀行(國際)個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德稱，早前雙方攜手推出信用卡優惠，成功提升客戶於恒基地產商場的購物體驗。是次雙方首次於地產項目方面合作 ，更成為 「woodis」的首間合作夥伴銀行，為買家提供極具吸引力的按揭優惠。他認為，息口持續回落，降低入市成本，有利買家置業。

是次提供的按揭及尊享優惠包括高達1%現金回贈、特惠按揭利率低至H加1.3厘、成為CITICdiamond客戶可享首兩年財富管理服務費豁免、特邀成為中信銀行(國際)紫鑽信用卡客戶，可享有全年零售簽帳尊享高達2.5%現金回贈、免高爾夫球果嶺費、全球逾1,400間 Priority Pass貴賓室服務等優越禮遇。

「woodis」提供167伙，設有13伙一房至三房特色戶，當中平台特色戶佔7伙，實用面積244至560方呎，連51至916方呎平台；雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積介乎540至1,016方呎，連51至734方呎平台或天台。