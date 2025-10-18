woodis開賣｜中原陳永傑：出席客戶60%為投資者 最大手欲斥資5000萬｜灣仔新盤

陳永傑指，10月份一手成交錄逾780宗，昨日(17日)公布最新一期的中原城市領先指數創一年多新高。市場預料美國月尾再度減息，外圍地緣政治及經濟環境波動，物業再次發揮避險作用。今年一手成交宗數已錄得16,000宗，已超越去年全年成交量，預料今年全年一手宗有機會達20,000宗，創6年新高。

「woodis」首輪銷售包括61伙兩房及14伙三房，實用面積343至598方呎。扣除最高8%折扣後，折實價705.45萬至1,545.41萬元，折實呎價20,389至25,843元。最低售價及呎價同為9樓E室兩房，實用面積346方呎。首輪銷售分為A、B兩組，率先揀樓的A組買家須選購最少2伙但不多於4伙指明單位；而B組買家須選購最少1伙但不多於2伙。

「woodis」提供167伙，設有13伙一房至三房特色戶，當中平台特色戶佔7伙，實用面積244至560方呎，連51至916方呎平台；雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積介乎540至1,016方呎，連51至734方呎平台或天台。