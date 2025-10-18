woodis開賣｜首輪75伙即日沽清 吸金逾7.5億 用家客群佔七成｜灣仔新盤

恒基地產(012)旗下灣仔活道新盤「woodis」今日(18日)首輪發售75伙，銷售反應非常熱烈。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，今日推出61伙兩房及14伙三房單位，實用面積介乎343至598方呎，全數75伙即日沽出，套現約7.58億元。 韓家輝指，客源方面，約七成屬用家，餘下約三成屬投資者，買家以年輕客為主，不乏家庭客及外籍人士。若以地區劃分，港島區買家佔約43%，九龍區佔32%，新界區佔約11%，另有14%為外地人士。 19組大手買家購入2至4伙 該盤A組時段可供發售的45伙，全數獲得認購，佔首輪可發售單位六成，總共錄得19組大手買家購入2伙至4伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，該行暫錄得2組客戶購入4伙，其中最大手斥資逾5,000萬元購入2伙三房及2伙兩房單位。 另外，恒地總經理部集團顧問黃劍榮特意到訪項目展銷廳，為現場同事及代理打氣。