YOHO Hub II開售9日速沽414伙 吸金37億｜元朗新盤

新地代理總經理陳漢麟稱，項目次輪銷售流程暢順，A組時段實用面積600方呎或以上大單位揀樓快速，僅尚餘3個極高層三房單位，A組時段亦不乏大手買家，當中有斥資超過1,800萬元購入2伙三房單位。他續稱，第8座單位只剩餘一房單位尚未出售，由於一房單位數量不多，會採取惜售策略，現將集中部署推售第6座單位，相關銷售工作正進行中，期望盡快推售。

雷霆預告，集團將繼續「月月有樓賣」，預計於未來兩至三周內推出屯門「NOVO LAND」第3B期，涉及約769伙。

焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)港鐵元朗站現樓項目「The YOHO Hub II」昨日(18日)次輪推售213伙，新地副董事總經理雷霆表示，項目作為元朗區大熱紅盤，銷情勢不可擋，次輪銷售即日沽出204伙；而開賣9日累售414伙，佔可售單位約98%，套現超過37億元。

天璽．海四房 3850 萬售出

陳漢麟指，同系豪宅新盤於周末期間亦錄得大手成交，啟德「天璽．海」第1期3座9樓A室，實用面積1,126方呎，四房間隔，以3,850萬元售出，呎價約34,192元；另同系中半山「帝景園」於撤辣迄今累沽34伙，套現超過19億元，相信將陸續再現成交。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

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