YOHO Hub II｜中港夫婦擲近千萬買三房 愛妻號丈夫將層樓落太太名｜買家心聲

焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)港鐵元朗站現樓「The YOHO Hub II」昨日(18日)進行次輪銷售213伙，市場消息指即日售出205伙，接近售罄。該盤次輪銷售截收逾9,000票，超額認購逾41倍。
有中港夫婦看好項目鄰近深圳方便往返，斥資近千萬元購入1伙三房單位作自住。現居於南昌站一帶的蘇氏夫婦，丈夫為港人自僱人士，太太為內地人，從事金融業。夫婦二人指，見項目開價合理，甚至較同區二手平，地理位置鄰近深圳，加上有地鐵感到方便。他們透露，是次屬首次置業，丈夫並將物業「落太太名」，即以太太名義簽約。
看淡後市 若未撤辣不會入市
展望樓市前景，蘇氏夫婦直言不太看好，是次入市最主要因樓市經已撤辣，表明若未撤辣須繳付高達樓價30%的「辣稅」，就不會入市。
「The YOHO Hub II」次輪推售的213伙，涵蓋3號價單全數單位，以及首兩張價單中未推售單位，包括107伙兩房及106伙三房。扣除最高15.5%折扣後，單位折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價介乎13,484元至18,843元，折實平均呎價約15,640元。入場單位為第8座3樓B室，兩房間隔，實用面積436方呎，折實售價663.57萬元，折實呎價約15,219元。
次輪銷售當日會安排A、B兩組進行揀樓，當中A組至少購買1伙實用面積600方呎及以上單位，或2至4伙，此時段可供發售單位涉78伙，涵蓋20伙兩房及58伙三房；而B組可購買1至2伙。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。