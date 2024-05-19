YOHO Hub II｜中港夫婦擲近千萬買三房 愛妻號丈夫將層樓落太太名｜買家心聲

焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)港鐵元朗站現樓「The YOHO Hub II」昨日(18日)進行次輪銷售213伙，市場消息指即日售出205伙，接近售罄。該盤次輪銷售截收逾9,000票，超額認購逾41倍。

有中港夫婦看好項目鄰近深圳方便往返，斥資近千萬元購入1伙三房單位作自住。現居於南昌站一帶的蘇氏夫婦，丈夫為港人自僱人士，太太為內地人，從事金融業。夫婦二人指，見項目開價合理，甚至較同區二手平，地理位置鄰近深圳，加上有地鐵感到方便。他們透露，是次屬首次置業，丈夫並將物業「落太太名」，即以太太名義簽約。

看淡後市 若未撤辣不會入市

展望樓市前景，蘇氏夫婦直言不太看好，是次入市最主要因樓市經已撤辣，表明若未撤辣須繳付高達樓價30%的「辣稅」，就不會入市。