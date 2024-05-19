YOHO Hub II｜元朗換樓客見開價吸引入票即抽中 斥1018萬購三房｜買家心聲

本身居住元朗區的彭氏夫婦，是次入市斥約1,018萬元購入1伙「The YOHO Hub II」三房單位。

焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)港鐵元朗站現樓「The YOHO Hub II」昨日(18日)進行次輪銷售213伙，市場消息指即日售出205伙，接近售罄。該盤次輪銷售截收逾9,000票，超額認購逾41倍。有元朗區內客認為開價吸引入票即抽中，斥資逾千萬元購入三房換樓。 彭氏夫婦表示，是次入市斥約1,018萬元購入1伙三房單位，本身居住元朗區，認為項目開價吸引便一試入票，結果成功抽中，於是買入作換樓自住。對於樓市走勢，他們則感覺持平。

「The YOHO Hub II」次輪推售的213伙，涵蓋3號價單全數單位，以及首兩張價單中未推售單位，包括107伙兩房及106伙三房。扣除最高15.5%折扣後，單位折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價介乎13,484元至18,843元，折實平均呎價約15,640元。入場單位為第8座3樓B室，兩房間隔，實用面積436方呎，折實售價663.57萬元，折實呎價約15,219元。