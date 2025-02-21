YOHO WEST現樓單位及會所有得睇！景觀開揚 遠眺深圳城市天際線(多圖有片)｜天水圍新盤

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」經已入伙，而第2期「YOHO WEST PARKSIDE」最快於下周公布最新銷售部署。發展商最新開放第1期3個現樓示範單位及會所，當中包括1伙特色單位，可遠眺深圳城市天際線景觀。 2B 座高層 simplex 2B 室 實用面積 747 呎 其中第2B座高層simplex 2B室，三房套連梗廚及工人房間隔，實用面積747方呎，連121方呎平台。單位長形開則，廳房可享同向景觀，遠眺深圳城市天際線。落地玻璃大門連接兩個平台，其中一個設有洗手盤，住戶可邀請親朋好友在平台燒烤聚會。 ⇊「 YOHO WEST 」 2B 座高層 simplex 2B 室⇊

2B 座高層 B1 室 實用面積 596 呎 第2B座高層B1室，實用面積596方呎，三房套連開放式廚房間隔。 睡房設有特大玻璃窗，三間睡房均與客廳同向，外望開揚天水圍公園景觀，客廳設落地玻璃門連接露台，提升室內採光度，而露台設有多功能工作台。 ⇊「 YOHO WEST 」 2B 座高層 B1 室⇊

2B 座高層 B2 室 實用面積 433 呎 第2B座高層B2室，實用面積433方呎，兩房間隔，開放式廚房設計。 單位開則方正，睡房處於客廳兩側，均與客廳同向，外望開揚天水圍公園景觀。其中一間睡房與浴室之間特別設有儲物櫃，為住戶增加收納空間。 ⇊「 YOHO WEST 」 2B 座高層 B2 室⇊

第 1 期售出約 1200 伙 第 2 期 料年底取入伙紙 天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,918個單位，分兩期發展，第1期「YOHO WEST」提供1,393伙，第2期「YOHO WEST PARKSIDE」提供525伙。新地工程管理部策劃總監沈學雄表示，第1期目前累沽約1,200伙，第2期現正待批預售樓花同意書，預計最快今年底可獲得入伙紙。 沈學雄指，項目景觀多元，享天水圍公園景、城市景及會所景，部分高層單位更可北望深圳天際綫。第1期標準分層單位中的開放式廚房單位涵蓋開放式、一房、一房連儲物房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔；而獨立廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；而第1期特色單位僅提供約3%。 他續指，第1期中第3座天台層設有區內罕見住宅「Sky Farm」供住戶短期租借，並設有WIFI及物聯網協助監測泥土濕度，全天候監察農作物的生長，住戶可享無添加食材以及在城市天台的農耕樂趣。中庭草坪設有香港罕見的太陽能及風能收集裝置，推廣環保健康生活理念。至於會所餐廳可提供水耕蔬菜種植機，實現Farm to Table的健康飲食概念。

會所「 YOHO HOUSE 」連戶外園林佔地 10 萬呎 新鴻基建築設計有限公司建築師事務總監黃展強表示，會所「YOHO HOUSE」連戶外園林總面積約10萬方呎，配備逾30項設施及服務，包括室內、室外游泳池及按摩池區，為兒童專設「活力水世界」，池畔亦配有休閒雅座；泳池設有溺水感應系統保障住戶安全。此外，24小時「躍動健身室」配備不同健身器材，連接隱世的半露天動感訓練區，設有TRX健身器材，另設有「瑜伽室」。 「YOHO HOUSE」提供不同功能的聚會場所，包括設有室內及戶外部分的會所餐廳；兩個宴會廳，可舉辨私人聚會及晚宴；另有麻將室、練琴室、室內影院及多元玩樂空間。其他會所設施及服務包括獨立的單車專區並附設維修工具，方便住戶清潔及維修單車，另外設單車租借服務。室內兒童遊樂場「童趣基地」及「益智樂園」，戶外「躍動樂園」設約3.5米至4.5米高的兒童遊玩攀爬設施。 另外，特設興趣班如瑜珈班、烹飪班、園藝班、工藝班、綠藝花藝班及咖啡工作坊等，並聘請教練及提供所需教程。會所可為住戶設計及籌辦各類型宴會，配備「活動管家」服務。各座設有服務櫃檯，可代收及暫存網購貨物或送洗衣物，並發送推送訊息提醒住戶收貨。

至於物業管理公司為WeSpire Living Limited，屋苑管理團隊提供家居維修及家居清潔服務；另提供租借梯子、吸塵機及抹窗機械人等小家電共享服務，住戶亦可短期租借行李箱及運動攝錄機等。 黃展強指，會所多個藝術裝置及壁畫融入天水圍地圖、輕鐵道上的風景等元素，將鐵路元素延伸至室内，凸顯發展項目在城市中慢活及寫意的體驗；如泳池上方的藝術浮雕作品「慢活的定格」通過簡約綫條和顔色，將城市燈火闌珊引入室内，締造悠然、富活力的共融空間。 即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)