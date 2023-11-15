YOHO WEST設10萬呎會所連園林 提供逾30項設施及服務｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(15日)介紹項目住客會所「YOHO HOUSE」，新地代理總經理胡致遠表示，會所約4萬方呎，連戶外園林約6萬方呎，總面積約10萬方呎，配備超過30項設施及服務。

「YOHO HOUSE」設有室內及室外游泳池，配備池畔休閒雅座，室內游泳池旁設有按摩池區；更為兒童專設「活力水世界」，而更衣室內配備「桑拿室」及「蒸氣室」。此外，24小時「動力健身館」備有TRX健身器材；室內兒童遊樂場「童趣基地」及「益智樂園」，戶外「躍動樂園」設約3.5米至4.5米高的兒童遊玩攀爬設施。