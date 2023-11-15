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地產
2023-11-15 13:30:09

YOHO WEST設10萬呎會所連園林 提供逾30項設施及服務｜天水圍新盤

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胡致遠表示，「YOHO HOUSE」配備超過30項設施及服務。(蘇文傑攝)

胡致遠表示，「YOHO HOUSE」配備超過30項設施及服務。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(15日)介紹項目住客會所「YOHO HOUSE」，新地代理總經理胡致遠表示，會所約4萬方呎，連戶外園林約6萬方呎，總面積約10萬方呎，配備超過30項設施及服務。

「YOHO HOUSE」設有室內及室外游泳池，配備池畔休閒雅座，室內游泳池旁設有按摩池區；更為兒童專設「活力水世界」，而更衣室內配備「桑拿室」及「蒸氣室」。此外，24小時「動力健身館」備有TRX健身器材；室內兒童遊樂場「童趣基地」及「益智樂園」，戶外「躍動樂園」設約3.5米至4.5米高的兒童遊玩攀爬設施。

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2個宴會廳連接獨立戶外BBQ設施

另外，「YOHO HOUSE」提供2個宴會廳，連接獨立戶外BBQ設施，適合住客舉辦私人聚會及晚宴。項目住宅大樓第3座天台層設「Sky Farm」，讓住戶享受農耕樂趣。

胡致遠透露，項目最快日內上載售樓說明書，隨後會開放示範單位予公眾參觀，預計下周公布首張價單。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，主打中小型單位，基座設有零售設施，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

胡致遠表示，「YOHO HOUSE」配備超過30項設施及服務。(蘇文傑攝)

胡致遠表示，「YOHO HOUSE」配備超過30項設施及服務。(蘇文傑攝)

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，主打中小型單位，基座設有零售設施，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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