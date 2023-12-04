YOHO WEST開賣帶動 新盤周末兩日成交按周飆逾8倍｜一手市況

受惠大型新盤於周末期間開售且銷情理想，推升一手交投量。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(2日及3日)共錄得約364宗交投，較上周約37宗，按周大飆8.8倍，為近3個月以來最旺周末。當中由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(2日)首輪開售即沽338伙，佔周末交投近93%。

新地代理總經理胡致遠稱，「YOHO WEST」首輪共套現逾17億元，A組大手客時段率先揀樓，近10組買家各購入2伙，平均每組買家斥資約1,000萬元；而首輪銷售中，最高成交呎價單位為2A座39樓A3室，實用面積410方呎，兩房開放式廚房間隔，呎售17,839元。最高成交金額則為2A座40樓A1室，實用面積696方呎，三房間隔，成交價1,172.1萬元。