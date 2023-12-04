YOHO WEST開賣帶動 新盤周末兩日成交按周飆逾8倍｜一手市況

受惠大型新盤於周末期間開售且銷情理想，推升一手交投量。綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(2日及3日)共錄得約364宗交投，較上周約37宗，按周大飆8.8倍，為近3個月以來最旺周末。當中由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(2日)首輪開售即沽338伙，佔周末交投近93%。
新地代理總經理胡致遠稱，「YOHO WEST」首輪共套現逾17億元，A組大手客時段率先揀樓，近10組買家各購入2伙，平均每組買家斥資約1,000萬元；而首輪銷售中，最高成交呎價單位為2A座39樓A3室，實用面積410方呎，兩房開放式廚房間隔，呎售17,839元。最高成交金額則為2A座40樓A1室，實用面積696方呎，三房間隔，成交價1,172.1萬元。
城軒上周六售出1伙
由裕泰興家族持有的土瓜灣「城軒」上周六首輪發售30伙，據成交紀錄冊顯示，最終沽出1伙，為9樓A室，實用面積510方呎，兩房間隔，成交價873.18萬元，呎價約17,121元。
內地專才斥1581萬購MONACO MARINE三房
會德豐地產啟德現樓「MONACO MARINE」持續錄得成交，上周六售出1B座18樓B室，實用面積574方呎，屬三房開放式廚房單位，成交價1,581.3萬元，呎價約27,549元。據了解，買家為內地專才，現居深水埗，看好啟德區未來潛力無限，受到先免後徵「減辣」措施，以及集團近日所推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠吸引，故購入自住。發展商稱，自上月初推出「置優越1088付款計劃」，迄今已錄得共22宗成交。
海茵莊園12月暫吸金近1900萬
九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」昨日(3日)沽出1伙，為1座25樓A8室，實用面積428方呎，屬兩房連儲物室單位，成交價746.6萬，呎價約17,444元。發展商指，項目於本月首3天共售出3伙，套現近1,900萬元。