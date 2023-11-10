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地產
2023-11-10 17:37:55

YOHO WEST首張價單料推280伙 最快月內開售｜天水圍新盤

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YOHO WEST首張價單料推280伙 最快月內開售｜天水圍新盤

圖左為新地代理總經理胡致遠，右為SmarTone商業市場部總管梁文畧。(李睿哲攝)

新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」部署月內出擊，新地代理總經理胡致遠表示，有機會下周上載售樓說明書及對外開放示範單位，預計首張價單提供最少約280伙，定價會參考鐵路沿線樓盤，爭取月內展開首輪銷售。

SmarTone商業市場部總管梁文畧指，「YOHO WEST」屋苑範圍內覆蓋5G流動網絡，所有住宅單位已預先配備SmarTone Solutions全方位智能家居平台「Smart Station 智慧中心」，住客更可輕鬆自由地擴充和整合全屋智能裝置控制，以切合不同需要。所有住宅單位的客飯廳，睡房及儲物房配備入牆式 Wi-Fi 6無線上網系統、光纖及CAT-6網路線。全屋智能燈光總開關位於大門旁，一鍵即可控制全屋燈光，帶來更便捷的生活模式。

他續指，「YOHO WEST」的展覽廳將設有SmarTone Solutions體驗生活區，讓準買家能即場體驗及查詢各種智能設備，率先體驗智慧生活。

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天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，主打中小型單位，基座設有零售設施，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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