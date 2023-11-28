YOHO WEST｜加推170伙 折實均呎見1.2萬水平 周六首輪推售350伙｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」今日(28日)加推3號價單，涉及170伙，戶型涵蓋一房至三房一套連工作間隔，維持最高13.5%折扣優惠，單位折實售價由372.54萬元起，折實呎價由10,937元起，折實平均呎價12,437元，較上張2號價單11,633元，高約6.9%；與首張價單10,888元相比，更大幅高約14.2%。
新地表示，今批新加推單位包含較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，實屬原價加推。單位折實售價由372.54萬至1,097.07萬元，折實呎價介乎10,937元至16,682元。入場單位為第2A座16樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實售價372.54萬元，折實呎價12,295元。
周四下午2時截票 首輪銷售設大手客時段
「YOHO WEST」同時公布首張銷售安排，落實本周六(12月2日)推售350伙，包括價單1號至3號內的單位，涵蓋一房至三房一套連工作間間隔，單位折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價介乎10,000元至16,701元。首輪銷售將於本周四(30日)下午2時截票，周六上午8時30分開售。將分為A組及B組開售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。
事實上，「YOHO WEST」迄今推出3張價單，合共613伙，首輪撥出350伙、即57%單位發售。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目示範單位設於南昌站V WALK商場，預計入伙日期為2024年9月30日。