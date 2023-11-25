YOHO WEST｜原價加推163伙 折實平均呎價11633元 首涉兩景觀單位｜天水圍新盤

YOHO WEST今批包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映坐向與景觀的不同，屬原價加推；圖左為雷霆，右為胡致遠。

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」市場反應理想，乘勢周五(24日)晚上加推2號價單，共163伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價由351.94萬元起，折實呎價10,159元起。



2號價單折實平均呎價11,633元，較周一(20日)推出的首張價單10,888元，高6.8%。新地副董事總經理雷霆表示，今批包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映坐向與景觀的不同，屬原價加推。