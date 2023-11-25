YOHO WEST｜原價加推163伙 折實平均呎價11633元 首涉兩景觀單位｜天水圍新盤

焦點大型全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」市場反應理想，乘勢周五(24日)晚上加推2號價單，共163伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價由351.94萬元起，折實呎價10,159元起。
2號價單折實平均呎價11,633元，較周一(20日)推出的首張價單10,888元，高6.8%。新地副董事總經理雷霆表示，今批包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映坐向與景觀的不同，屬原價加推。
入場單位為303呎一房
新地代理總經理胡致遠稱，今批163伙戶型涵蓋一房至三房一套連工作室間隔，折實售價由351.94萬至1,099.82萬元，折實呎價介乎10,159元至16,701元。
入場單位為第2A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實售價351.94萬元，折實呎價約11,615元。最低呎價單位為第2B座5樓B7室，實用面積415方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價421.59萬元，折實呎價10,159元。
迄今推出兩張價單共443伙
「YOHO WEST」迄今推出兩張價單合共443伙，佔全盤1,393伙近32%。單位折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價10,000元至16,701元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目示範單位設於南昌站V WALK商場，預計入伙日期為2024年9月30日。