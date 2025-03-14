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地產
2025-03-14 11:51:36

YOHO WEST PARKSIDE加推86伙 折實價336萬起 下周二賣105伙｜天水圍新盤

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YOHO WEST PARKSIDE加推86伙 折實價336萬起 下周二賣105伙｜天水圍新盤

YOHO WEST PARKSIDE加推86伙 折實價336萬起 下周二賣105伙｜天水圍新盤

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新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」首三輪銷售全數即日沽清，9日內售出399伙。項目昨日(13)即晚加推6號價單，涉及86伙，折實價336.52萬元起，同時修改兩張價單，部分單位上調約1.5%2.4%，並安排下周二(18)推售105伙。

新價單單位實用面積介乎288679方呎，價單定價由368.99萬至949.56萬元，呎價10,700元至18,226元；扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈後，折實價由336.52萬至865.99萬元，折實呎價介乎9,758元至16,622元。新價單中涉15伙折實價低於400萬元，料可受惠印花稅100元新措施。

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修改兩張價單 上調12伙單位定價

發展商是次修改1號及4號價單，上調12伙單位售價由1.5%2.4%，當中第1A12A5室，實用面積447方呎，原定價489.11萬元，現上調至500.86萬元，加幅約2.4%

「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。項目預計關鍵日期為2026年9月30日。

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