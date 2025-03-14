YOHO WEST PARKSIDE加推86伙 折實價336萬起 下周二賣105伙｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」首三輪銷售全數即日沽清，9日內售出399伙。項目昨日(13日)即晚加推6號價單，涉及86伙，折實價336.52萬元起，同時修改兩張價單，部分單位上調約1.5%至2.4%，並安排下周二(18日)推售105伙。

新價單單位實用面積介乎288至679方呎，價單定價由368.99萬至949.56萬元，呎價10,700元至18,226元；扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈後，折實價由336.52萬至865.99萬元，折實呎價介乎9,758元至16,622元。新價單中涉15伙折實價低於400萬元，料可受惠印花稅100元新措施。