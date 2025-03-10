YOHO WEST PARKSIDE加推87伙 折實價306.9萬起 周四推售108伙｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日(9日)次輪推售172伙，全數沽清，即晚加推5號價單，提供87伙，折實價306.9萬元起，折實呎價9,593元起。發展商同步上載銷售安排，將於周四(13日)起第三輪發售108伙。

第5號價單單位實用面積由267至679方呎，價單定價由336.57萬至899.45萬元，呎價介乎10,519元至17,264元；扣除最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈後，折實價由306.9萬至820.3萬元，折實呎價介乎9,593元至15,744元。另外，新價單中涉15伙單位折實價低於400萬元，料可受惠100元印花稅新措施。