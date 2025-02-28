YOHO WEST PARKSIDE原價加推55伙 折實價344萬起｜天水圍新盤

「YOHO WEST PARKSIDE」今日(28日)加推價單第2號，推出55伙單位應市，折實平均呎價11,289元。

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(28日)加推價單第2號，推出55伙單位應市，維持最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈，折實平均呎價11,289元，較首張價單105伙折實平均呎價10,868元，高約3.8%。 發展商表示，該批單位包括較高層數單位及首度推出的444方呎兩房單位，定價反映座向、樓層與景觀的不同，屬原價加推。價單第2號單位實用面積由303至679方呎，戶型涵蓋一房至三房一套間隔，折實售價由344.62萬至1,067.37萬元，折實呎價由10,211元至15,720元。

首兩張價單20伙單位低於400萬 入場單位為第1A座27樓A6室，實用面積303方呎，屬一房間隔，折實售價344.62萬元。而呎價最低單位則為第1B座20樓B8室，實用面積444方呎，屬兩房開放式廚房間隔，折實呎價為10,211元。 新一份《財政預算案》對於徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，項目2號價單有6伙一房折實價低於400萬元，計及首張價單約14伙，項目暫共計20伙單位可受惠印花稅新措施。

「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。