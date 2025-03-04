YOHO WEST PARKSIDE周三開賣 首輪截收6800票超購56倍｜天水圍新盤

以價單發售的119伙涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房單位，實用面積介乎303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣加180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，單位折實售價由約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價介乎9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價9,982元。

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」將於本周三(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。項目於周一(3日)截票，市場消息指，項目收到約6,800個購樓意向登記，超額認購約56倍。

項目將於周三下午3時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位。A1組買家須購入最少2伙但不多於4伙指定單位，而A2組須購買最少1伙指定3房單位。B組買家可購入1至2伙單位。

「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。