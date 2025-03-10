YOHO WEST PARKSIDE周四賣108伙 首推兩房梗廚逾490萬入場｜天水圍新盤

YOHO WEST PARKSIDE將於周四(13日)第三輪推售108伙，兩房梗廚單位折實價逾490萬元入場。

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」周日(9日)次輪銷售172伙全數沽清；項目即晚加推5號價單涉87伙，並將於周四(13日)第三輪推售108伙，兩房梗廚單位折實價逾490萬元入場。 新地代理總經理胡致遠表示，推售單位戶型涵蓋一房至三房，首涉兩房梗廚單位，位於第1B座B3室，實用面積468方呎，坐向朝南望天水圍公園，入場價逾490萬元。整批單位折實價306.9萬至1,045.8萬元，折實呎價介乎9,594元至15,745元。

次輪最大手買家斥1480萬掃貨 他補充，第三輪銷售包括1號至5號價單單位，最新加推5號價單提供87伙，折實平均呎價11,203元，新價單屬原價加推，部分單位加價1%至2%。 胡致遠續指，至於次輪銷售錄得8組大手客購入2伙單位，最大手成交金額涉資1,480萬元。買家分布來看，新界買家佔七成半，九龍佔約兩成，港島則佔5%。另外，次輪銷售投資客佔比增加至約三成。全盤開售4日內累沽291伙，套現逾15億元。

「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。項目預計關鍵日期為2026年9月30日。