YOHO WEST PARKSIDE周日次輪發售172伙 一房折實價298.8萬起｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日首輪沽清，新地副董事總經理雷霆表示，銷情延續1期火熱氣勢，售出119伙，套現逾6億元。有見向隅客眾多，項目即晚加推3號及4號價單，共涉171伙，並落實於本周日(9日)次輪發售172伙。
新地代理總經理胡致遠表示，第3號價單推出共118伙，第4號價單推出共53伙，兩張價單折實平均呎價約11,800元。至於次輪發售涵蓋第1號至第4號價單單位，屬原價加推，實用面積由281至679方呎，戶型涵蓋一房至三房。扣除最高折扣5%及180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，折實售價由298.8萬至1,057.41萬元，折實呎價由9,671元至15,858元，折實平均呎價為11,671元。
首輪約17組買家購入2伙及以上
胡致遠續指，昨日首輪下午3時開始發售，A組優先揀樓，約17組買家購入2至3伙單位；最大手買家購入2個三房及1個兩房單位，斥資約1,790萬元。買家分布方面，60%買家來自屯門、元朗及天水圍區，另外新界其他區份佔約兩成，港島區佔約5%，九龍佔15%。
雷霆補充，近期新盤銷售反應理想，加上股市暢旺，相信財富效應之下有助全面帶動樓市，集團4月有機會雙盤齊發，推出西沙「SIERRA SEA」及啟德「天璽．天」第2期。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。