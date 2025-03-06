YOHO WEST PARKSIDE周日次輪發售172伙 一房折實價298.8萬起｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日首輪沽清，新地副董事總經理雷霆表示，銷情延續1期火熱氣勢，售出119伙，套現逾6億元。有見向隅客眾多，項目即晚加推3號及4號價單，共涉171伙，並落實於本周日(9日)次輪發售172伙。

新地代理總經理胡致遠表示，第3號價單推出共118伙，第4號價單推出共53伙，兩張價單折實平均呎價約11,800元。至於次輪發售涵蓋第1號至第4號價單單位，屬原價加推，實用面積由281至679方呎，戶型涵蓋一房至三房。扣除最高折扣5%及180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，折實售價由298.8萬至1,057.41萬元，折實呎價由9,671元至15,858元，折實平均呎價為11,671元。