YOHO WEST PARKSIDE周日次輪賣172伙 夥滙豐推定息按揭低見3.03厘｜天水圍新盤

滙豐為「YOHO WEST PARKSIDE」的準買家提供定息按揭計劃，凖買家在定息期內可享鎖定利率低至3.03%，年期為3至5年。

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」將於本周日(9日)次輪發售172伙，折實售價由298.8萬元起。項目最新夥拍滙豐銀行，為準買家提供定息按揭服務，3至5年利率鎖定3.03厘。 投資客入票比例上升 新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日(6日)起開始接收購樓意向登記，據代理指出，不少首輪向隅客會繼續認購次輪銷售單位，同時亦有不少新客入票，投資者比例上升，主要因首輪銷情理想，加上受項目交通及區內配套吸引，項目1期租務需求大，預計今期租金回報率達4厘以上，故此成功吸引投資客入市。他續指，項目餘下單位傾向以價單形式銷售。

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，滙豐為「YOHO WEST PARKSIDE」的準買家提供定息按揭計劃，凖買家在定息期內可享鎖定利率低至3.03厘，其後最優惠利率為最優惠利率減1.75厘；另外，由即日起至2025年12月31日，選用定息按揭計劃的凖買家更可尊享額外1,288元按揭提取獎賞。

「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。