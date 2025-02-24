YOHO WEST PARKSIDE布局圖及戶型分布曝光 標準戶涵蓋8種戶型｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(24日)首度公開項目布局圖及單位戶型分布，新地代理總經理胡致遠表示，項目由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位，實用兼多元化的單位間隔，切合不同追求品味生活的年輕家庭及企業專才的居住需要。
「YOHO WEST」位踞於天水圍中心地段天恩路1號，為區內唯一傲踞輕鐵天榮站上蓋的大型住宅項目，鄰近天水圍公園，擁綠意悠然的景觀，享有輕鐵及港鐵網絡的便捷，同時毗鄰天水圍公共交通運輸交匯處，配合完善社區生活配套，打造理想居住環境。項目位處未來「北部都會區」策略性發展地段，受惠未來的「高端專業服務和物流樞紐」及「深圳灣優質發展圈」的優越前景，優勢不言而喻。
第2期「YOHO WEST PARKSIDE」集多項優勢於一身，其策略性地理位置，加上毗鄰天水圍公園的景觀優勢，坐擁14.86公頃綠化休憩地帶，綠意環繞，配以精心的布局規劃，每座坐向布局皆經精雕細琢，景觀多元化。